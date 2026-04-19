Un IT-ist de 55 de ani din Italia a fost dat afară după 10 ani de muncă, după ce i s-a modificat contractul și a fost concediat în perioada de probă, scrie presa italiană . Ba mai mult, bărbatul nu are acum nici dreptul la şomaj.

A fost concediat după 10 ani de muncă şi nu are dreptul la şomaj: "Nu am primit niciodată avertismente" - La Stampa

Giovanni povesteşte că lucra la compania respectivă din 2015, în baza unui contract pe perioadă nedeterminat. "Contractul firmei pentru care lucram expirase de ceva vreme și, odată cu finalizarea noii licitații, la începutul anului, a trebuit să ne dăm demisia de la vechea societate și să fim reangajați printr-o agenție de muncă, care ne-a pus la dispoziția firmei câștigătoare", povestește italianul.

"Am fost angajați oficial la 1 februarie și ni s-a spus că trebuie să trecem printr-o perioadă de probă, în cazul meu de aproximativ 15 zile. Pe 4 februarie am fost internat la Spitalul Molinette pentru o intervenție despre care vorbisem încă din timpul interviului", mai spune Giovanni.

După ce s-a întors la muncă, a lucrat doar câteva zile, apoi a primit un e-mail scurt în care era informat că nu a trecut perioada de probă. Situația a devenit și mai gravă pentru el. Din cauza noilor reguli adoptate anul trecut în Italia, nu are dreptul nici la șomaj, pentru că nu a lucrat suficient timp la noul angajator după ce și-a dat demisia.

Articolul continuă după reclamă

"Pe 14 aprilie m-au sunat și mi-au spus să nu mai vin la muncă. Nu ajunsesem nici la jumătatea perioadei de probă. Am cerut explicații pentru acest tratament după 10 ani de muncă, dar nu am primit niciun răspuns".

Un sindicat i-a sărit în ajutor ui Giovanni. "Cerem în primul rând reintegrarea angajatului și clarificarea motivelor concedierii", a declarat Luigi Romeo, reprezentantul sindical.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰