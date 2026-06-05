Macron, întrebat dacă trimite trupe în România după explozia dronei din Constanţa: "Vom face orice e necesar"

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a reacţionat după incidentul din Portul Constanţa, unde o dronă maritimă de tipul celor folosite în războiul din Ucraina s-a autodetonat. Liderul de la Paris a transmis că securitatea României este o prioritate şi a dat asigurări că Franţa va continua să ofere sprijin, în funcţie de ameninţările din regiune.

Întrebat despre explozia dronei maritime din Portul Constanţa, Emmanuel Macron a subliniat că Franţa rămâne alături de România în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

"O să fiu foarte clar: securitatea întregii Europe şi, în special, securitatea României sunt de o importanţă extrem de mare. Din acest motiv, la câteva ore după începutul războiului din Ucraina, am decis să trimitem trupe pentru apărarea teritoriului României, la cererea autorităţilor", a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a amintit că Franţa are un rol important în consolidarea apărării pe flancul estic şi a precizat că autorităţile de la Paris sunt pregătite să susţină în continuare România.

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"Astăzi suntem naţiunea-cadru a securităţii României. Suntem solidari cu autorităţile din ţara voastră şi vom face orice consideră autorităţile voastre necesar pentru a proteja suveranitatea teritoriului şi a spaţiului aerian", a mai spus liderul francez.

Macron, întrebat dacă va trimite mai multe trupe în România

Întrebat dacă Franţa ia în calcul suplimentarea trupelor aflate pe teritoriul României, Emmanuel Macron a explicat că orice decizie va fi luată în urma unei evaluări comune a riscurilor.

"Cred că asta va depinde de analiza comună a ameninţării. Astăzi vedem uneori aceste provocări şi, evident, aceste incursiuni ale dronelor. De fiecare dată transmitem clar şi reiterăm sprijinul total, ne vom adapta poziţia în funcţie de solicitări şi de necesităţi. Dar puteţi conta pe noi!", a transmis Emmanuel Macron.

Declaraţiile liderului francez vin după ce o dronă maritimă descoperită în Portul Constanţa s-a autodetonat. Zona a fost izolată de autorităţi, iar MApN a transmis că dispozitivul nu aparţinea Armatei Române şi era de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.