Ursula von der Leyen, mesaj pentru România după drona explodată în Portul Constanţa: "O ameninţare directă"

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate cu România după ce o dronă maritimă a ajuns în Portul Constanţa, la o săptămână după incidentul în care o dronă s-a prăbuşit într-un bloc din Galaţi.

Ursula von der Leyen, mesaj pentru România după drona ajunsă în Portul Constanţa: Devine o ameninţare directă - Hepta

"Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbuşit într-un bloc de apartamente din Galaţi, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanţa", a transmis Ursula von der Leyen, într-o postare pe X.

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Şefa Comisiei Europene susţine că incidentele reprezintă efecte directe ale conflictului declanşat de Moscova împotriva Kievului.

"Aceasta este o consecinţă directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine tot mai mult o ameninţare directă pentru ţările de la frontiera noastră estică", a afirmat Ursula von der Leyen.

Oficialul european a subliniat că sprijinul pentru statele membre expuse acestor riscuri este total şi că Uniunea Europeană îşi consolidează capacităţile de apărare.

"Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor ameninţări este absolută. Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenţei", a transmis aceasta.

Ursula von der Leyen a mai precizat că Europa investeşte masiv în sisteme anti-dronă, apărare aeriană şi sisteme de avertizare timpurie.

"SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Şi a unei Europe mai puternice", a conchis preşedinta Comisiei Europene.