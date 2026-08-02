A demisionat de la locul de muncă, după ameninţări. Un șofer de camion a primit despăgubiri de 17.000 de euro

Un șofer de camion din Spania va primi despăgubiri de aproape 17.000 de euro, după ce și-a părăsit locul de muncă și și-a dat angajatorul în judecată. Deși firma a susținut că bărbatul a plecat de bunăvoie, instanța a stabilit că situația de la serviciu devenise atât de gravă, încât plecarea lui nu putea fi considerată o simplă demisie, scrie 20 minutos .

Cazul a ajuns la Tribunalul Superior de Justiție din Asturias, care a confirmat o decizie anterioară a unei instanțe din Oviedo.

Șoferul lucra pentru companie din martie 2021. Problemele au început să se acumuleze în timp, iar de la începutul anului 2024 acesta a început să își semneze fluturașii de salariu cu mențiunea „nu sunt de acord”, considerând că nu primea corect sporurile de vechime și majorările salariale prevăzute de contractul colectiv de muncă.

În total, el a ajuns să ceară în instanță aproape 29.000 de euro pentru mai multe drepturi salariale despre care susținea că nu îi fuseseră plătite: ore suplimentare, timpi de așteptare, muncă de noapte și diurne.

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Au refuzat să îi recunoască un accident de muncă

Problemele financiare nu au fost însă singurele. La un moment dat, șoferul a suferit un accident, iar firma a refuzat inițial să îl recunoască drept accident de muncă. Bărbatul a fost nevoit să se adreseze Institutului Național de Securitate Socială pentru ca situația să fie încadrată oficial ca incident profesional.

În octombrie 2024, angajatul a primit și două sancțiuni disciplinare, care presupuneau suspendarea de la muncă și pierderea salariului. Și acestea au fost contestate în instanță.

Momentul care a rupt definitiv relația dintre șofer și companie a venit însă în decembrie 2024.

Potrivit dosarului, fiul patronului, care ocupa și funcția de șef de trafic, i-ar fi spus angajatului: „Îți sparg capul” și „ne-am săturat de tine”.

Conflictul a avut un impact serios asupra stării bărbatului. Acesta a suferit o criză cardiacă, cu tahicardie, și a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale din cauza stresului provocat de situația de la serviciu.

Probleme cardiace din cauza stresului

După acest episod, șoferul a părăsit compania și a dat firma în judecată.

Angajatorul a susținut că plecarea a fost voluntară. Judecătorii au avut însă o altă interpretare: au stabilit că relația de muncă devenise „efectiv dificil de menținut” și că nimeni nu poate fi obligat să continue să lucreze într-un mediu care îi afectează demnitatea sau integritatea psihologică.

Instanța a mai considerat că firma nu și-a îndeplinit obligația de a asigura un mediu de lucru sigur și nu a luat măsuri după amenințările adresate șoferului.

În final, Tribunalul Superior de Justiție din Asturias i-a acordat bărbatului despăgubiri totale de 16.816,82 euro.

Din această sumă, 9.315,82 euro reprezintă compensația pentru încetarea contractului de muncă, calculată în mod similar unei concedieri nejustificate, iar alți 7.501 euro au fost acordați pentru încălcarea drepturilor fundamentale și pentru prejudiciul moral suferit.

Decizia îi permite șoferului și să solicite indemnizație de șomaj, întrucât instanța a stabilit că plecarea lui nu a fost o demisie obișnuită, ci consecința unor încălcări grave ale obligațiilor angajatorului.