Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timp ce interveneau la un incendiu violent în Grecia, a anunţat serviciul de pompieri, transmit Reuters, dpa şi AFP. Presa elenă scrie că unul dintre piloți este român. Ambele elicoptere Bell erau închiriate.

La fața locului a avut loc "o operaţiune de salvare" pentru localizarea echipajelor. Accidentul a avut loc deasupra satului de coastă Psathas, situat în golful Corint, într-o zonă cuprinsă de flăcări de vineri seară, unde pompierii intervin în condiţii extrem de dificile. Două dintre victime au fost găsite inconștiente. Presa din Grecia scrie că unul dintre piloți este român.

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Ce spun pompierii greci

Potrivit pompierilor greci, două elicoptere BELL închiriate s-au ciocnit în timpul unei operațiuni de stingere a incendiilor forestiere în zona Psatha, Attica, care activau în proiectul de stingere a marelui incendiu din Attica-Viotia. Așa cum a anunțat Brigada de Pompieri, în total patru bărbați se aflau la bordul celor două elicoptere, dintre care doi erau cetățeni greci și doi cetățeni străini. Doi dintre ei au fost găsiți nevătămați, în timp ce alți doi au fost scoși inconștienți și preluați de ambulanțele EKAB.

"În timpul stingerii unui incendiu de pădure în zona Psatha, Attica, două elicoptere BELL închiriate s-au ciocnit, care operau în proiectul de stingere a marelui incendiu din Attica-Viotia. Forțele de căutare și salvare ale Brigăzii de Pompieri au fost mobilizate imediat și au finalizat localizarea și recuperarea a tuturor membrilor echipajului. Coordonarea a fost realizată de pe terenul de operațiuni, de către Șeful Brigăzii de Pompieri, locotenent-generalul Theodoros Vagias. În total, patru bărbați se aflau la bordul celor două elicoptere, doi dintre ei fiind cetățeni greci și doi cetățeni străini. Doi dintre ocupanți au fost găsiți nevătămați, în timp ce alți doi au fost scoși inconștienți și preluați de ambulanțele EKAB. Brigăzile de pompieri de la sol, care deja operau în zona mai largă a Psatha pentru a combate incendiul de pădure, au participat la căutări. Cele două elicoptere decolaseră de pe aeroportul Elefsina. Cauzele exacte și circumstanțele incidentului sunt investigate de autoritățile competente". spun pompierii greci.

Vântul intens a îngreunat operaţiunile

Operaţiunile de sâmbătă au fost puternic îngreunate de vântul intens, care a împiedicat zeci de aeronave specializate în stingerea incendiilor să decoleze timp de câteva ore. Rafalele au fost uneori atât de puternice încât pompierii nici nu puteau deschide portierele vehiculelor, a explicat un oficial.

Confruntată în plin sezon turistic cu mai multe incendii violente, Grecia trece printr-o situaţie "extrem de dificilă" cu condiţii meteorologice "extreme" şi vânturi care ating frecvent 100 km pe oră, a notat duminică pe Facebook prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

Într-o săptămână, peste 12.000 de hectare de pădure şi terenuri agricole au fost distruse de flăcări în această ţară grav afectată de criza climatică, ca întreaga regiune mediteraneeană.