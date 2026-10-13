Un japonez a sărit de la etaj încercând să se sinucidă şi a căzut peste o fată. Ar putea fi acuzat de omor

Un tată cere ca un bărbat să fie acuzat de omor în Japonia, după ce acesta i-ar fi ucis fiica în timp ce încerca să se sinucidă, sărind de la etajul 11 al unei clădiri.

Tomoki Inaba, în vârstă de 23 de ani, se întorcea acasă împreună cu un prieten, în cartierul Sakae din orașul Nagoya, în jurul orei 1:00, pe 19 iulie, când Shinsei Taguchi a sărit de la etajul 11 al unui bloc de apartamente.

Tânăra a fost lovită de bărbatul de 29 de ani și a murit la spital câteva ore mai târziu, în urma unui șoc hemoragic provocat de pierderea de sânge.

Bărbatul a supraviețuit căderii

După ce a fost externat din spital, în luna august, acesta a fost arestat sub suspiciunea de neglijență gravă care a dus la moartea unei persoane, potrivit DailyMail.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit TBS News, bărbatul este supus unei evaluări psihiatrice pentru a se stabili dacă poate fi tras la răspundere penală pentru faptele sale.

Tatăl fetei l-a vizitat pe bărbat în arest

Tatăl victimei, Kenji Inaba, cere însă ca Shinsei Taguchi să fie acuzat de omor pentru moartea fiicei sale. Bărbatul spune că l-a vizitat de trei ori pe suspect în arest și susține că acesta a recunoscut că știa că saltul său de la înălțime ar fi putut provoca moartea unei alte persoane.

"Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat fiicei dumneavoastră dragi, dar, sincer, oricine poate spune asta", a declarat Kenji Inaba pentru postul local TV Asahi. L-am întrebat: "Ai sărit fără să-ți pese dacă erau oameni dedesubt sau dacă aceștia ar fi trăit ori ar fi murit, nu-i așa?". Iar el a răspuns că da. A sărit fără să-i pese dacă lua pe cineva cu el în moarte. Nu pot accepta sub nicio formă ca totul să fie tratat drept un accident", a mai spus tatăl victimei.

Kenji Inaba încearcă acum să-i convingă pe procurori să schimbe încadrarea juridică a faptei în omor, pe motiv că suspectul a acționat cu bună știință, fără să țină cont de riscul de a ucide pe cineva.

Tatăl tinerei susține că, prin decizia de a sări de la balcon direct pe o stradă dintr-o zonă foarte aglomerată, Shinsei Taguchi a pus în pericol viețile trecătorilor.

Familia victimei le-a cerut anchetatorilor să verifice cu atenție afirmațiile suspectului, care susține că nu își amintește nimic din cele întâmplate.

Mii de oameni au semnat petiţia care cere o pedeapsă mai dură

Între timp, tatăl îndurerat a strâns peste 45.000 de semnături pentru o petiție prin care solicită o pedeapsă mai aspră pentru bărbatul de 29 de ani.

"Chiar dacă suspectul a sărit cu intenția de a-și lua propria viață, ar fi trebuit să înțeleagă că, dacă sare de la etajele superioare ale unei clădiri dintr-un cartier aglomerat, plin de localuri și spații de divertisment, riscă să lovească și să ucidă o persoană aflată dedesubt", se arată în petiție.

"Un asemenea comportament, care pune în pericol persoane nevinovate, nu trebuie să rămână fără consecințe. Sperăm din tot sufletul că justiția va trata cu seriozitate pierderea unei vieți omenești și se va asigura că moartea fiicei noastre nu va fi considerată doar un «accident nefericit", se mai arată în document.