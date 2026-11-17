Japonia a afirmat că două avioane despre care se presupune că ar fi rusești i-au încălcat marți spațiul aerian, determinând-o să adreseze un „protest foarte ferm” Moscovei, în contextul tensiunilor dintre cele două țări. Forțele japoneze de autoapărare au ridicat de la sol avioane de vânătoare pentru a avertiza aeronavele, scrie AFP.

Două avioane presupuse rusești ar fi încălcat spațiul aerian al Japoniei. Tokyo adresează "un protest ferm" - ProfiMedia

Aparatele au intrat în spaţiul aerian nipon în apropierea insulei Okino-shima, în prefectura Fukuoka (sud-vest), puţin după ora 04:00 (luni, 19:00 GMT).

Ca răspuns, Forţele japoneze de autoapărare au ridicat de la sol avioane de vânătoare pentru a avertiza aparatele "presupuse ruseşti", a precizat secretarul general al guvernului, Minoru Kihara.

"Încălcarea spaţiului nostru aerian naţional de către aeronave ruseşti constituie nu doar o atingere gravă adusă suveranităţii ţării noastre, ci şi o ameninţare la adresa securităţii noastre, şi este total inacceptabilă", a declarat Kihara.

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"Am transmis un protest foarte ferm Rusiei pe căi diplomatice şi am cerut cu tărie măsuri pentru a preveni orice repetare a incidentului", a subliniat el.

Relaţiile Rusia-Japonia, în picaj după arestarea unui jurnalist japonez

Relaţiile Japoniei cu Moscova s-au deteriorat în ultimele săptămâni după arestarea unui jurnalist japonez acuzat de spionaj şi confiscarea activelor ruseşti ale companiei Japan Tobacco.

Kihara a precizat că aparatele au traversat strâmtoarea Tsushima şi au trecut între insula japoneză Yonaguni şi Taiwan înainte de a se îndrepta spre Pacific.

La rândul său, Coreea de Sud a anunţat marţi că a mobilizat avioane de vânătoare după ce mai multe aeronave militare ruseşti au pătruns dis-de-dimineaţă în zona sa de apărare aeriană deasupra Mării Japoniei.

O Zonă de identificare a apărării aeriene (ADIZ) nu este un spaţiu aerian suveran, ci o zonă tampon în care ţările identifică aeronavele care se apropie, în scopuri de securitate.

În general, aeronavele străine se anunţă înainte de a pătrunde în zona de identificare a unei ţări terţe, deşi nu sunt obligate din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Seulul a precizat că aeronavele ruseşti nu au încălcat spaţiul aerian sud-coreean.

Japonia a mai adresat un "protest foarte ferm" Moscovei în 2024 după ce un avion de patrulare rusesc a pătruns de trei ori în spaţiul său aerian, aceasta fiind prima intruziune confirmată din 2019.

Rusia şi Japonia, care au de zeci de ani o dispută teritorială privind un lanţ de insule din Pacific, întreţin relaţii tensionate de când Tokyo participă la sancţiunile împotriva Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

În august, preşedintele rus Vladimir Putin a efectuat prima sa vizită în sudul arhipelagului Kurile, unde se află aceste insule, o vizită considerată "absolut inacceptabilă" de către Japonia care le revendică.

Numite "Kurilele de Sud" de către Rusia şi "Teritoriile de Nord" de către Japonia, aceste insule fac parte din regiunea rusă Sahalin (Orientul Îndepărtat Rus).

De asemenea, Tokyo a protestat în august împotriva anunţului Rusiei potrivit căruia Moscova urma să efectueze teste cu rachete în largul uneia dintre insulele disputate vizitate de Putin.

La mijlocul lui octombrie, arestarea pe insula Sahalin a unui jurnalist japonez care lucra pentru cotidianul regional Hokkaido Shimbun a provocat o recrudescenţă a tensiunilor. Moscova a acuzat Tokyo că îşi foloseşte jurnaliştii acreditaţi în ţară în scopuri de spionaj, acuzaţie pe care prim-ministrul nipon Sanae Takaichi a negat-o.