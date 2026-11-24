Ani de zile firma japoneză Aster a făcut bani din furnizarea de piese pentru vehiculele Toyota, însă acum, pe măsură ce industria auto japoneză se confruntă cu o competiţie acerbă din partea Chinei, Aster a descoperit o nouă piaţă de nişă: tehnologia de apărare, scrie Reuters.

Motoarele electrice produse de Aster echipează dronele construite de compania americană de tehnologie militară Anduril, iar activitatea în sectorul apărării a ajuns să reprezinte o zecime din veniturile Aster, în condiţiile în care firma a intrat în sectorul apărării abia anul trecut.

"Dronele reprezintă o afacere mult mai bună"

"Dronele reprezintă o afacere mult mai bună", spune directorul Takenobu Hongo, referindu-se la orientarea companiei Aster către contracte în domeniul apărării, privit mult timp cu reticenţă de cetăţenii unei ţări marcate de decenii de pacifism. "În acest moment, pentru noi, motoarele destinate industriei auto nu sunt foarte profitabile", dezvăluie Takenobu Hongo.

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Această schimbare de direcţie a companiei Aster face parte dintr-o iniţiativă a autorităţilor de la Tokyo de a încuraja numeroşii furnizori din industria auto japoneză să se implice în cea mai amplă consolidare militară a ţării de după Al Doilea Război Mondial.

Guvernul de la Tokyo speră că utilizarea lanţurilor de aprovizionare industriale existente va accelera transformarea Japoniei în materie de securitate, pe măsură ce ţara îşi consolidează apărarea împotriva ameninţărilor venite din partea ţărilor vecine care deţin arme nucleare: China, Rusia şi Coreea de Nord. Eforturile de reînarmare sunt susţinute de principalul partener de securitate al Japoniei, Statele Unite, care îşi îndeamnă aliaţii să îşi majoreze cheltuielile pentru forţele armate.

De asemenea, această consolidare oferă şi o oportunitate importantă de diversificare pentru industria auto japoneză, care a fost cândva lider mondial. Potrivit Asociaţiei Producătorilor de Automobile din Japonia, fabricile din această ţară au produs cu aproape 900.000 de vehicule mai puţin în 2025 faţă de nivelul înregistrat cu un deceniu în urmă.

Guvernul condus de Sanae Takaichi s-a angajat să prezinte, până la sfârşitul anului, o nouă strategie de securitate, care include o foaie de parcurs pentru consolidarea unei industrii de armament, care fusese, iniţial, desfiinţată după înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Japonia, al treilea cel mai mare producător de vehicule din lume

Planul se bazează pe puterea industrială a Japoniei. În pofida declinului recent al industriei sale auto, Japonia rămâne al treilea cel mai mare producător de vehicule din lume. Această industrie fabrică peste opt milioane de vehicule pe an şi susţine unul din zece locuri de muncă, implicând aproximativ 70.000 de companii care produc o gamă extrem de variată de componente.

Competenţele apreciate în industria auto, precum precizia, fabricarea componentelor electronice şi controlul calităţii, sunt relevante şi pentru producţia de armament, a explicat Pontus Haggstrom, consultant pentru industria auto şi fost director al Stellantis Japan.

"De asemenea, această industrie ştie cum să fabrice produse complexe, la scară largă şi cu un nivel ridicat de fiabilitate", a adăugat Haggstrom.

Argumentul în favoarea utilizării capacităţilor de producţie interne ale Japoniei a devenit tot mai solid, în contextul în care producătorii americani de armament întâmpină dificultăţi în refacerea arsenalelor epuizate de conflictele din Orientul Mijlociu şi Europa.

"Clienţii ne spun că furnizorii lor tradiţionali nu au capacitatea necesară", a declarat Hiroko Suzuki, director al Kyowa Industrial, producător de componente pentru motoare auto, care a primit un număr tot mai mare de comenzi pentru prototipuri de motoare destinate dronelor.

Deşi Kyowa produce de mult timp componente destinate rachetelor, segmentul de apărare reprezintă în prezent 10% din vânzările anuale, o creştere faţă de nivelul de 3% înregistrat în primăvara anului 2025.

Cu toate acestea, potrivit unor oficiali şi analişti intervievaţi de Reuters, orientarea industriei auto nipone către contracte în sectorul apărării se limitează, deocamdată, în mare parte la producătorii de componente de mai mici dimensiuni.

Reacţia celor mai mari producători auto din Japonia

Cei trei mari producători auto din Japonia, Toyota, Honda şi Nissan au manifestat un interes redus faţă de o eventuală implicare în sectorul apărării. Aceştia deţin în continuare operaţiuni semnificative în China, ţară care a criticat eforturile Japoniei de a-şi consolida capacităţile militare. De asemenea, companiile japoneze au fost întotdeauna prudente în privinţa riscurilor de imagine asociate cu sectorul apărării.

"Poziţia fundamentală a companiei, în acest moment, este că nu vom întreprinde nicio activitate legată de apărare", a declarat Hiroyuki Ueda, un director de top de la Toyota, cu prilejul prezentării rezultatelor financiare la începutul acestei luni.