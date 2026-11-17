Au visat la o vacanţă de lux în Japonia, dar s-au trezit că nu vor mai avea parte de ea, din cauza unei greşeli incredibile. Un cuplu britanic a pierdut 14.000 de lire sterline, după ce, cu o zi înainte de plecare, în timp ce realiza o fotocopie, femeia a rupt parțial una dintre paginile din pașaportul soțului ei, iar documentul nu a mai fost valabil.

Femeia a povestit că a rezervat prin intermediul unei agenții de turism o excursie de două săptămâni în Japonia. Cu o zi înainte de plecare, bucuria s-a transformat în panică. În timp ce fotocopia documentele de călătorie, soția a rupt accidental o pagină din pașaportul soțului, chiar lângă cotor, scrie Express.

Greşeala care i-a costat vacanţa

"Cu o zi înainte, în timp ce fotocopiam pașapoartele, o măsură de precauție, am rupt puțin o pagină din pașaportul soțului meu, chiar de lângă cotor. Niciun text sau fotografie nu au fost afectate, iar pagina a rămas atașată de restul documentului. Am verificat situația la Oficiul pentru Pașapoarte, precum și cu o rudă care lucrează pe aeroportul Gatwick. Ambele surse ne-au confirmat că pașaportul a devenit, în acest stadiu, nevalid", a relatat femeia.

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Cei doi soți au încercat să obțină un pașaport de urgență, dar nu au reușit. Apoi, au încercat să obțină rambursarea sumei plătite și din nou au eșuat deși agenția a anulat călătoria.

"Soțul meu a încercat să obțină un pașaport de urgență, dar acest lucru s-a dovedit imposibil într-un interval atât de scurt (cea mai apropiată programare disponibilă era abia peste cinci zile). Astfel, copleșiți de șoc și dezamăgire, am fost nevoiți să sunăm la Riviera Travel pentru a anula vacanța, iar operatorul a emis o factură de anulare în valoare de 14.000 de lire sterline. Ulterior, compania noastră de asigurări a respins cererea de despăgubire, motivând că polița acoperă doar cazurile în care pașaportul este pierdut sau furat, nu și pe cele în care acesta este deteriorat", a povestit ea.

Experții confirmă că orice deteriorare a documentului, chiar de mici dimensiuni, poate duce la anularea documentului din cauza riscurilor de securitate. Orice pașaport deteriorat trebuie înlocuit, prezizează specialiștii.