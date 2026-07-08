Noul NATO se naşte la Summitul de la Ankara! În prezenţa a 32 de lideri europeni şi a şefului Alianţei, Donald Trump a ameninţat că ar putea retrage toţi soldaţii americani de pe continentul nostru. Şi a repetat, de asemenea, că şi-ar dori ca Statele Unite să controleze Groenlanda. La Summit, România a semnat contracte pentru achiziţia dronelor şi a unor avioane-radar moderne, iar preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu un grup de congresmeni americani despre cooperare în Apărare.

Prima zi a Summitul de la Ankara s-a încheiat cu o poză de grup, la dineul dat de Erdogan. Preşedintele Nicuşor Dan a stat în spatele lui Donald Trump, mai aproape decât şeful NATO. Iar din fotografiile oficiale, pare că liderul de la Casa Albă chiar a şi vorbit cu Prima Doamnă a României. Cel mai atent primit a fost, însă, Donald Trump - aşteptat de Recep Erdogan la scara avionului. Marile bulevarde din Ankara au fost închise, iar zeci de poliţişti călare au escortat limuzina oficială.

România a semnat ieri două iniţiative comune de apărare la nivel european

În schimb, România a semnat ieri două iniţiative comune de apărare la nivel european, pentru cumpărarea unor drone şi avioane de supraveghere care să înlocuiască flota veche. Avioanele radar vor fi achiziţionate din Suedia, împreună cu 10 ţări NATO. Noile aeronave costă între 400 şi 450 de milioane de dolari şi zboară la peste 10 kilometri altitudine. Asta le permite să detecteze lansarea rachetelor balistice, hipersonice şi a roiurilor de drone de la 650 de kilometri distanţă. "E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru Apărare", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele Dan a anunţat de asemenea că România devine membru fondator al viitoarei Bănci pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada - instituţie ce va finanţa proiecte din domeniul apărării şi securităţii. Înainte de întâlnirea liderilor NATO, la Ankara s-a deschis un forum al companiilor din industria de apărare. În premieră la un asemenea eveniment, România a fost reprezentată de cinci producători de drone şi rachete. Specialiştii spun că şi ţara noastră poate dezvolta o apărare ca a Ucrainei. "Facem tehnologie pentru Ucraina şi împreună cu Ucraina. Toată tehnologia, tot ceea ce facem este testată pe câmpul de luptă. Trebuie să înţeleagă autorităţile că trebuie să creştem capabilităţile la noi în ţară", a declarat Mihai Filip, fondator Oves Enterprise.

"Am fost foarte dezamăgit de NATO. Am investit mii de miliarde de dolari în NATO. De ce? Pentru a proteja ţările europene. Şi nu suntem obligaţi să cheltuim deloc bani, am putea să ne retragem toţi soldaţii din Europa", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este excelent", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO. Noi date făcute ieri publice de NATO arată că doar cinci state membre vor cheltui anul acesta peste 3,5% din PIB pentru apărare - Lituania, Estonia, Letonia, Polonia şi Grecia. România se estimează că va cheltui puţin peste 2,4%.

În timp ce pune presiune pe aliaţii europeni, direct de la Ankara, liderul de la Casa Albă a ordonat noi lovituri asupra Iranului - după ce mai multe vase care au traversat strâmtoarea Ormuz au fost din nou atacate. Bombardamentele vin după ce, tot ca represalii, Statele Unite au retras licenţa care autoriza vânzările de petrol iranian. Republica Islamică îi acuză pe americani că încalcă memorandumul de înţelegere.