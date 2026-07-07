Trump a sosit în Turcia la bordul noului Air Force One, făcut cadou de Qatar. Cum a fost primit de Erdogan

Președintele Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara la bordul unui nou Air Force One, un Boeing 747-800 modernizat și personalizat, în valoare de 400 de milioane de dolari, oferit cadou de Qatar. Deși avionul a fost inaugurat de Trump pe 1 iulie, aceasta este prima călătorie în afara SUA după pensionarea vechiului Air Force One, luna trecută.

Trump a ajuns la summitul NATO din Turcia cu noul Air Force One. La prima călătorie în afara SUA, avionul a traversat spațiul aerian al României în drum spre Ankara.

Avionul Boeing 747 oferit cadou de Qatar a intrat oficial în serviciu pe 1 iulie. Fuselajul nu mai este bleu deschis, culoare devenită emblematică și care ajuta vechiul Air Force One să se camufleze pe cer.

Noul avion prezidenţial este vopsit în schema cromatică aleasă de Donald Trumps: roșu, alb, albastru închis și auriu.

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Aeronava dispune de dotările de lux pe care președintele SUA le consideră potrivite pentru anturajul unui comandant suprem: covoare pufoase, scaune care se rabatează complet, lambriuri din lemn și sigiliul prezidențial imprimat pe centurile de siguranță, potrivit Associated Press. Trump le-a spus jurnaliștilor că este mândru de avionul luxos. "Poți face două lucruri: poți să fii discret sau poți să te lauzi", a spus el.

Avionul qatarez modernizat este o soluție de tranziție de la aeronavele Boeing îmbătrânite, folosite pe post de Air Force One în ultimii 36 de ani. Cele două avioane noi Boeing, a căror livrare a fost întârziată mai mulți ani, ar urma să ajungă cel mai devreme în 2028.

Ce îi lipseşte noului Air Force One, făcut cadou de Qatar

Trump a inspectat noul avion la doar câteva săptămâni după revenirea sa la Casa Albă, anul trecut, și a cerut ca acesta să fie pregătit cât mai repede pentru a fi folosit în restul mandatului său. Din acest motiv, modificările care au putut fi făcute aeronavei au fost limitate. Imaginile analizate de AP arată că avionul nu este echipat cu o parte dintre sistemele de detectare a rachetelor și de contramăsuri instalate pe vechile aeronave din perioada Războiului Rece.

Forțele Aeriene au precizat că au modificat foarte puțin configurația cabinei și că au cheltuit aproape 400 de milioane de dolari pentru îmbunătățirile de securitate. Absența acestor sisteme, precum și numărul aparent mai mic de antene de comunicații sugerează că noul Air Force One este mai potrivit pentru zboruri interne, a explicat Jeremiah Gertler, analist la o firmă de consultanță în aviație și apărare.

"Dacă pleci într-o călătorie lungă, iei mașina mare și luxoasă, dar dacă doar te plimbi prin oraș, te mulțumești și cu ceva mai modest, nu? Iar acesta pare să fie un model destinat doar zborurilor interne. Dacă ideea a fost ca totul să fie făcut cât mai repede și mai ieftin posibil, atunci pare logic să presupunem că modificările avionului sunt mai puțin ample", a spus el.

Forțele Aeriene susţin că adaptarea aeronavei s-a făcut "fără asumarea vreunui risc în ceea ce privește securitatea, siguranța sau comunicațiile protejate", adăugând totuşi că "mai multe modificări inginerești extrem de complexe, necesare pentru aeronava Air Force One finală, au fost excluse în mod intenționat din avionul de tranziție". Totodată, au recunoscut că nu au lărgit ușile de acces ale avionului și că nu au instalat mai multe scări integrate în fuselaj.

Jurnaliștilor nu li se permite, în general, să fotografieze interiorul aeronavei decât dacă Trump este prezent. Zilele trecute însă, membri ai administrației Trump au publicat pe rețelele sociale imagini din interior în care apar o masă rotundă, o canapea și fotolii din piele.

Acceptarea de către Trump a ueni aeronave de lux de la un stat străin a fost intens criticată și a ridicat semne de întrebare de natură etică. Însă Trump consideră aeronava un înlocuitor necesar pentru avioanele mai vechi "Este un cadou din partea unei țări care s-a purtat foarte bine cu noi", a declarat Trump. El a mai spus în trecut că avionul oferit de Qatar va ajunge, în cele din urmă, la muzeu.

Trump, primit cu fast în Turcia

Președintele Recep Tayyip Erdogan l-a întâmpinat pe liderul american chiar la ușa avionului, unde i-a întins covorul albastru şi garda de onoare.

La coborârea din aeronava prezidențială Air Force One, cei doi și-au dat mâna călduros.

De altfel, liderul american, în continuare supărat pe NATO, a declarat că singurul motiv pentru care participă la summit este că prietenul său Erdogan i-a cerut acest lucru.

"Am fost foarte dezamăgit şi, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, unde se întâmplă ca prietenul meu să fie un lider foarte puternic, o persoană foarte puternică, este posibil să nu fi mers", a spus Trump la sosire.

Pe pista aeroportului, Trump a fost auzit vorbindu-le lui Erdogan și soției acestuia despre noul avion pe care îl folosește.