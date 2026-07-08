Războiul din Iran se reaprinde: SUA au atacat 80 de ţinte.Teheranul ameninţă cu un răspuns zdrobitor

Comandamentul american a anunțat noaptea trecută că a distrus peste 80 de ținte în Iran, precum sisteme antiaeriene, radare, centre de comandă, dar și zeci de ambarcațiuni, ca răspuns la atacurile iranienilor asupra a trei petroliere care traversau Strâmtoarea Ormuz. La rândul lor, iranienii susțin că au răspuns și au atacat bazele americane din Kuweit și Bahrain. SUA au reluat sancțiunile pentru exporturile de petrol ale Iranului, după ce vânzările au fost permise luna trecută. Preţul petrolului european a urcat miercuri dimineață cu 5% până la 78 de dolari barilul.

Comandamentul Central al SUA a anunţat miercuri că forţele americane au lansat atacurile "pentru a impune un preţ greu celor care vizează şi atacă nave comerciale cu echipaje formate din civili nevinovaţi pe o cale navigabilă internaţională". "Loviturile SUA reprezintă un răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz", precizează CENTCOM.

"Agresiunea demonstrată de Iran a fost nejustificată, periculoasă şi o încălcare clară a armistiţiului", a declarat Comandamentul în comunicatul său.

Anterior, tot ca represalii pentru atacarea celor trei nave în Ormuz, SUA anunţaseră că revocă licenţele care permiteau exportul petrolului iranian. Cele mai recente atacuri au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană, sistemele de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră anti-nave şi bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american, care a dorit să rămână anonim.

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Potrivit postului de ştiri IRIB, s-au auzit şase explozii pe insula iraniană Qeshm, şapte în oraşul Sirik, din sudul ţării, şi alte câteva în marele oraş portuar Bandar Abbas (sud). Noile atacuri de ambele părţi ameninţă acordul provizoriu încheiat luna trecută, atât SUA, cât şi Iranul afirmând că aceste atacuri încalcă acordul iniţial.

Noile atacuri vor complica şi mai mult negocierile menite să asigure redeschiderea completă a strâmtorii, să pună capăt programului nuclear controversat al Teheranului şi să aducă o încheiere definitivă războiului declanşat pe 28 februarie. Ultimul schimb de lovituri a urmat unei serii similare de atacuri iraniene asupra navelor comerciale, urmate de represalii SUA, care au avut loc la sfârşitul lunii trecute. Atacurile anterioare asupra navelor din strâmtoare au declanşat, de asemenea, lovituri de represalii din partea SUA.

Amintim că, pe 17 iunie 2026, Donald Trump a semnat, în Franța, la Palatul Versailles, memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și situația de pe frontul libanez. Este un acord interimar menit să oprească atacurile și blocadele maritime din zona Golfului. Înțelegerea prevedea încetarea ostilităților, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și începerea unei perioade de negocieri de 60 de zile privind programul nuclear iranian și celelalte puncte de dispută.

Mark Rutte: Atacurile în Iran, absolut necesare

Şeful NATO a mai declarat azi ca noile atacuri lansate de Statele Unite asupra Iranului au fost absolut necesare. "Cred că a fost absolut necesar, pentru că, atunci când există o încetare a focului, iar Iranul practic o încalcă, și am văzut ce s-a întâmplat ieri, când au fost atacate nave, cred că este absolut esențial ca Statele Unite să reacționeze ferm".

"Mă aștept, de asemenea, ca aliații să discute astăzi despre Iran. Mă aștept ca aliații să reafirme astăzi că Iranul nu trebuie să dobândească niciodată, sub nicio formă, o capacitate nucleară. Iar în al doilea rând, principiul libertății de navigație, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă complet, este o condiție esențială, este crucială pentru toți cei 32 de aliați", a mai spus Rutte.

SUA sancţionează iar petrolul iranian. Preţul ţiţeiului, în creştere

Statele Unite au reimpus sancțiunile asupra exporturilor de petrol ale Iranului, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un oficial american a calificat incidentele drept "complet inacceptabile" și a avertizat că acestea vor avea consecințe. Anunțul a avut un impact imediat asupra piețelor, prețul petrolului crescând cu peste 5%.

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei al SUA autorizase temporar continuarea vânzărilor de petrol iranian până la 21 august, ca parte a unui acord fragil dintre Washington și Teheran. Noua decizie pune capăt acestei perioade de tranziție mai devreme, pe 17 iulie, potrivit Reuters.

Măsura vine după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile de origine necunoscută în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției britanice UKMTO, afiliată Marinei Regale. Până în acest moment, autoritățile iraniene nu au comentat incidentele și nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.

Cu toate acestea, un oficial american a declarat că negocierile dintre Washington și Teheran continuă "cu bună credință", în ciuda escaladării tensiunilor.

Sirenele au sunat în Bahrain

Sirene au sunat în Bahrain, a anunţat Ministerul de Interne al ţării pe X, îndemnând cetăţenii să "rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur".

Avertismentul a venit după ce Iranul a declarat că va da un "răspuns zdrobitor" la recentele atacuri ale SUA.

Bahrainul este sediul Flotei a V-a a Marinei SUA, însărcinată cu patrularea Golfului Persic, a Mării Roşii şi a Mării Arabiei.

Pe parcursul războiului, Iranul a atacat în repetate rânduri baze militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv în Bahrain.

Mai multe explozii pe insula Kharg

Au fost raportate explozii pe insula iraniană Kharg, un punct strategic vital pentru exporturile de petrol ale Teheranului, a anunţat presa de stat iraniană miercuri dimineaţă.

Insula, o fâşie de pământ cu o lungime de aproximativ opt kilometri situată în largul coastei iraniene, reprezintă o linie vitală pentru economia Teheranului, gestionând, de regulă, circa 90% din exporturile de ţiţei ale ţării.

Oficialii americani au descris-o drept "punctul central al întregii aprovizionări cu petrol a Iranului".

Relatarea postului Press TV menţionează că pe insulă s-au auzit "mai multe explozii".

De asemenea, s-a raportat un nou val de explozii pe insula Qeshm - cea mai mare insulă iraniană din Golful Persic, considerată parte a sistemului defensiv al ţării în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Statele Unite au lovit ambele insule în repetate rânduri, iar preşedintele american Donald Trump a vehiculat anterior ideea preluării controlului asupra insulei Kharg, precum şi asupra altor elemente ale infrastructurii petroliere iraniene.

Iranul a atacat statele arabe din Golf

Noile atacuri din strâmtoarea folosită pentru transportul de combustibil au fost cele mai numeroase într-o singură zi de la sfârşitul lunii aprilie, potrivit Organizaţiei Maritime Internaţionale a ONU.

Noile atacuri ameninţau să blocheze traficul în strâmtoare, tocmai când ţările sperau să restabilească practicile normale de transport maritim şi să atenueze presiunea economică globală generată de război, scrie The Associated Press.

Teheranul, care a declarat în repetate rânduri că doar ruta aprobată de acesta prin strâmtoare este sigură, este suspectat că a atacat şi alte nave care au folosit o altă rută în apropierea ţărmului omanez.

Detaliile privind locaţia furnizate de agenţia britanică au arătat că toate cele trei atacuri au avut loc în largul coastelor Omanului sau ale Emiratelor Arabe Unite vecine, ceea ce face probabil ca navele să fi folosit ruta din apropierea Omanului.

La câteva ore după ce cele trei petroliere au fost lovite de proiectile, Statele Unite au revocat o licenţă care autoriza vânzarea de petrol iranian în cadrul acordului provizoriu de încetare a ostilităţilor dintre SUA şi Iran. Licenţa emisă de SUA autoriza producţia, livrarea şi vânzarea petrolului iranian până pe 21 august. Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la momentul respectiv că discuţiile îndelungate cu înalţi oficiali iranieni din Elveţia au creat o „bază solidă pentru un acord final de succes” care să pună capăt războiului.

Sancţiunile SUA privind achiziţionarea petrolului iranian erau în vigoare încă de la Revoluţia Iraniană din 1979.

După ce SUA şi Israelul au declanşat războiul şi după închiderea strâmtorii, SUA au autorizat vânzarea temporară a petrolului iranian de cel puţin două ori, ca măsură de stimulare în vederea încheierii unui acord.

Între timp, negocierile dintre Iran şi SUA păreau să fie suspendate până după înmormântarea Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.

Funeraliile lui Khameni continuă

Marţi, autorităţile au transportat cu avionul trupul neînsufleţit al lui Khamenei în oraşul Qom, centru al seminarului şiit, unde persoanele îndoliate i-au adus omagiu.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini în direct cu sute de mii de oameni îndreptându-se spre Moscheea Jamkaran, situată la sud de Qom, pentru slujba de înmormântare. Şiţii cred că moscheea l-a găzduit odinioară pe Muhammad al-Mahdi, al 12-lea şi ultimul imam şiit, care a dispărut în secolul al IX-lea şi despre care se crede că va reapărea într-o zi pentru a aduce dreptate în lume.

Fiul lui Khamenei, noul Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă la ceremoniile care au început sâmbătă la Teheran. Se crede că acesta se ascunde, după ce, potrivit unor informaţii, ar fi fost rănit în atacul aerian în care şi-a pierdut viaţa tatăl său.

Trupul neînsufleţit al lui Khamenei a ajuns marţi seara la Najaf, în Irak, unde a fost întâmpinat de înalţi oficiali din ambele ţări. Miercuri sunt programate procesiuni la Najaf şi Karbala, cele două oraşe sfinte ale şiiismului irakian. Irakul are o populaţie şiită numeroasă şi găzduieşte importante lăcaşuri de cult şi centre de învăţământ şiite.

Khamenei, care avea 86 de ani, va fi apoi repatriat în Iran pentru a fi înmormântat joi la mormântul imamului Reza din Mashhad, oraşul său natal.