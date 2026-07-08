La summitul de la Ankara este prezent şi preşedintele Volodimir Zelenski, iar deciziile luate acolo în ultimele ore par să fi stârnit furia lui Vladimir Putin. La scurt timp după ce liderul ucrainean a anunţat trei acorduri în domeniul dronelor cu Danemarca, Estonia şi Olanda - Rusia a pornit un nou val de atacuri cu drone şi rachete în direcţia Kievului.

Capitala a fost zguduită de explozii puternice. De asemenea, mai multe depozite au luat foc într-un cartier.

Donald Trump urmează să se întâlnească astăzi cu omologul său ucrainean. Ieri, liderul de la Casa Albă anunţa că ambele părţi implicate în război vor să ajungă la un acord.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat că atacurile au provocat incendii în două cartiere.

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Locuitorii din Kiev au auzit explozii în noaptea de 7 spre 8 iulie, după care au pornit sirenele de alarmă aeriană, relatează Ukrainska Pravda.

Şi Odessa a fost lovită marţi seara cu rachete balistice cu focoase cu submuniţii, iar 9 persoane au fost rănite şi spitalizate, în timp ce infrastructura a fost avariată, au declarat oficialii locali.

"Încă o dată, ignorând cu cinism normele dreptului internaţional umanitar, armata rusă a lovit regiunea civilă a Odesei, folosind o rachetă balistică cu focos cu submuniţie. Ca urmare a bombardamentului inamic, o clădire situată pe teritoriul unei întreprinderi de producţie şi câteva maşini au luat foc", a declarat Oleg Kiper, guvernatorul regiunii.