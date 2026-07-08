Un individ în vârstă de 55 de ani a ajuns în spatele gratiilor, după ce a ucis cu o cruzime de neimaginat un câine.

Surse Observator spun că bărbatul, cunoscut cu antecedente penale, a omorât animalul şi l-a îngropat.

"Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au demarat verificări pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie fără drept. În acest moment sunt efectuate cercetări pentru acestă faptă, urmând ca în funcţie de rezultate să fie dispuse măsuri legale, care vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice", au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Când a aflat că este căutat de poliţişti, a scos cadravrul şi l-a ascuns pentru a şterge urmele.

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Chiar şi aşa agenţii l-au reţinut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Acum, riscă până la 7 ani de închisoare pentru schingiuirea animalelor.