Observator » Evenimente » Bărbat din Botoşani reținut după ce a ucis cu cruzime un câine și a încercat să ascundă cadavrul

Video Bărbat din Botoşani reținut după ce a ucis cu cruzime un câine și a încercat să ascundă cadavrul

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.07.2026, 09:00 | Modificat la 08.07.2026, 09:06

Un individ în vârstă de 55 de ani a ajuns în spatele gratiilor, după ce a ucis cu o cruzime de neimaginat un câine.

Surse Observator spun că bărbatul, cunoscut cu antecedente penale, a omorât animalul şi l-a îngropat.

"Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au demarat verificări pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie fără drept. În acest moment sunt efectuate cercetări pentru acestă faptă, urmând ca în funcţie de rezultate să fie dispuse măsuri legale, care vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice", au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Când a aflat că este căutat de poliţişti, a scos cadravrul şi l-a ascuns pentru a şterge urmele.

Articolul continuă după reclamă

Chiar şi aşa agenţii l-au reţinut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Acum, riscă până la 7 ani de închisoare pentru schingiuirea animalelor.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
caine botosani cruzime animale
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.