Prinţul Harry a pierdut procesul împotriva tabloidului Daily Mail. Editorul anunţă "o victorie zdrobitoare"

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, prinţul Harry, cu care regele are o relaţie tensionată, şi alte personalităţi britanice de prim rang au pierdut marţi procesul intentat, pentru încălcarea vieţii private, editoriului tabloidului Daily Mail, car a fost acuzat de comportamente ilegale pe scară largă.

Harry, care se afla în Regatul Unit în momentul în care Înalta Curte din Londra a pronunţat hotărârea judecătorească, a intentat mai multe procese împotriva tabloidelor britanice şi a criticat îndelung presupusul abuz de putere comis de acestea, informează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Prinţul britanic, în vârstă de 41 de ani, care a învinovăţit mult timp presa pentru accidentul de automobil din 1997 de la Paris în urma căruia şi-a pierdut viaţa mama sa, prinţesa Diana, a considerat că intentarea unui proces împotriva editorului cotidianului Daily Mail era "datoria sa publică".

În ianuarie, el şi-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când s-a aflat în boxa martorilor şi a afirmat că tabloidul Daily Mail a transformat viaţa soţiei sale, Meghan, într-o "suferinţă absolută".

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El câştigase anterior un proces împotriva editorului altui tabloid, Daily Mirror, şi a încheiat o înţelegere cu divizia britanică de presă a magnatului Rupert Murdoch, însă sentinţa de marţi reprezintă o înfrângere importantă în luptele sale cu mass-media.

El şi ceilalţi reclamanţi din acest proces, printre care s-au numărat şi cântăreţul Elton John şi actriţa Elizabeth Hurley, au susţinut că zeci de articole despre ei, publicate de Associated Newspapers în Daily Mail şi în Mail on Sunday, începând din anii 1990 şi până în 2011, se bazau pe informaţii care au fost obţinute în mod ilegal.

Potrivit AFP, prinţul Harry şi ceilalţi reclamanţi au susţinut în timpul acestui proces, care a durat mai mult de două luni, că jurnaliştii de la Daily Mail şi Mail on Sunday au interceptat - folosind în special detectivi privaţi - mesaje vocale, au ascultat conversaţii telefonice şi au minţit, pentru a scrie mai mult de 50 de articole între 1993 şi 2018.

"O victorie zdrobitoare pentru Daily Mail"

Asociated Newspapers a dat însă asigurări că jurnaliştii săi au acţionat în legalitate şi că s-au bazat pe surse legitime atunci când au scris acele articole.

Compania Associated Newspapers, citată de Reuters, a afirmat, de asemenea, că acuzaţiile reclamanţilor erau calomnii, iar plângerile formulate împotriva acestei companii au fost respinse în totalitate marţi, printr-o decizie judecătorească pe care editorul de presă a numit-o "o victorie zdrobitoare pentru Daily Mail şi pentru jurnaliştii săi".

Judecătorul Matthew Nicklin a afirmat într-un rezumat al hotărârii sale că reclamanţii trebuiau să demonstreze că informaţiile publicate despre ei fuseseră obţinute în mod ilegal, dar că simpla suspiciune nu este suficientă.

Cum a fost motivată decizia

"Instanţa a respins argumentul reclamanţilor potrivit căruia, doar pentru că informaţiile erau private şi pentru că Associated Newspapers nu a putut explica în mod concret modul în care au fost obţinute, atunci articolele în cauză ar fi trebuit să provină obligatoriu din surse ilegale", se menţionează în rezumatul sentinţei.

"Reclamanţii nu au reuşit să aducă dovezi în sprijinul acuzaţiilor de colectare ilegală de informaţii, pe care ei le-au formulat", a tranşat Înalta Curte din Londra.