Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Alegeri în Coreea de Nord. Autorităţile estimează prezenţa la vot la 99,99%

Nord-coreenii au ales duminică delegaţii adunării legislative, care doar aprobă deciziile guvernului, a transmis agenţia oficială de presă KCNA, autorităţile electorali estimând prezenţa la vot la 99,99%.

de Redactia Observator

la 16.03.2026 , 11:44
Alegerea membrilor Adunării Populare Supreme are loc la scurt timp după congresul partidului la putere, organizat cu mare fast din cinci în cinci ani.

În total, "99,99% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale au participat", a anunţat Comisia electorală centrală, citată de KCNA, relatează Agerpres.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune din regiunea Sunchon, la nord de capitală, înainte de a ţine un discurs şi de a face fotografii cu minerii, a relatat KCNA.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cursul reuniunii Adunării Populare Supreme, analiştii vor urmări dacă Kim va fi numit preşedinte, o poziţie rezervată mult timp bunicului său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Ir Sen. 

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alegeri coreea de nord vot prezenta la vot
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori?
