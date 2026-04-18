În acest weekend, bulgarii sunt chemaţi din nou la urne pentru a vota un Parlament - al optulea astfel de scrutin în ultimii cinci ani.

Sondajele arată că noul legislativ va fi alcătuit din 5 sau 6 partide, iar coaliţia "Bulgaria progresistă" condusă de fostul preşedinte Rumen Radev este favorită să câştige, cu 35% din voturi.

Procentul nu va fi însă de ajuns pentru a forma un guvern majoritar. Vor urma, astfel, negocieri cu alte partide, adică exact lucrul care a provocat instabilitate în ultimii ani. Luptele politice, dar şi corupţia la nivel înalt au făcut ca zeci de mii de bulgari să protesteze anul trecut în marile oraşe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰