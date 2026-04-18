Video Bulgarii îşi aleg un nou Parlament: al optulea în ultimii 5 ani
În acest weekend, bulgarii sunt chemaţi din nou la urne pentru a vota un Parlament - al optulea astfel de scrutin în ultimii cinci ani.
Sondajele arată că noul legislativ va fi alcătuit din 5 sau 6 partide, iar coaliţia "Bulgaria progresistă" condusă de fostul preşedinte Rumen Radev este favorită să câştige, cu 35% din voturi.
Procentul nu va fi însă de ajuns pentru a forma un guvern majoritar. Vor urma, astfel, negocieri cu alte partide, adică exact lucrul care a provocat instabilitate în ultimii ani. Luptele politice, dar şi corupţia la nivel înalt au făcut ca zeci de mii de bulgari să protesteze anul trecut în marile oraşe.
