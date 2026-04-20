Mesajul lui Rumen Radev după ce a câștigat alegerile din Bulgaria: "O victorie a libertăţii asupra fricii"

Victorie detaşată la alegerile parlamentare din Bulgaria pentru coaliţia fostului preşedinteal ţării, considerat pro-rus! Mişcarea Bulgaria Progresistă condusă de Rumen Radev a ieşit pe primul loc şi a obţinut un scor de aproape 45 la sută, potrivit rezultatelor parţiale. Partidului fostului premier Boiko Borisov a strâns puţin peste 12 la sută şi s-a situat pe locul 3. În prima sa reacţie, Radev a declarat că apatia a fost învinsă, dar totuşi că neîncrederea în politica bulgară rămâne şi că va fi mult de muncă. Peste 6 milioane şi jumătate de cetăţeni bulgari au fost chemaţi la urne. În ultimii cinci ani, au fost organizate opt astfel de scrutinuri, după ce guvernele au căzut unul după altul.

Acest rezultat oferă coaliţiei Bulgaria Progresistă a lui Radev (62 de ani) o majoritate absolută de cel puţin 132 de mandate din parlamentul de 240 de locuri.

Radev, care a condus ţara din 2017 până în 2026, a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare. Victoria sa a relansat cursa pentru formarea unui guvern în această naţiune balcanică, ce votează pentru a opta oară în cinci ani, potrivit Agerpres.

Opoziția rămâne în urmă, în ciuda scorurilor importante

Articolul continuă după reclamă

El este cu mult înaintea conservatorilor (GERB) ai fostului prim-ministru Boiko Borisov, care a condus guvernul anterior, şi a liberalilor din PP-DB, care au obţinut 13,01%, respectiv 14,26%, conform rezultatelor parţiale publicate luni dimineaţă de Comisia Electorală Centrală, pe baza numărării a 60,79% din buletinele de vot.

Prezenţa la vot de peste 50%, cea mai mare din 2021, conform institutului de sondare Market Links, demonstrează că Radev reprezintă, pentru un segment de bulgari, o şansă la unitate.

Prezenţa la vot scăzuse la 39% la alegerile din 2024, ilustrând neîncrederea larg răspândită a bulgarilor faţă de politică.

Mesajul lui Radev pentru alegători

"Am depăşit apatia", şi-a exprimat bucuria Rumen Radev în faţa susţinătorilor săi. "Aceasta este o victorie a speranţei asupra neîncrederii, o victorie a libertăţii asupra fricii", a adăugat el.

"Bulgaria se va strădui să-şi continue drumul european, dar credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de gândire critică şi pragmatism", a spus el. "Europa a căzut victimă propriei ambiţii de a fi un lider moral într-o lume guvernată de noi reguli", a declarat Radev.

Înainte de alegeri, el declarase că împărtăşeşte poziţia Ungariei şi Slovaciei în legătură cu trimiterea de arme către Ucraina, afirmând că "nu vede beneficiul pentru ţara sa săracă în a plăti".

Dar fără "a impune un veto" asupra Bruxellesului, a avut grijă să clarifice vineri la postul bTV, conştient de avantajele de care ţara sa, care are o populaţie de 6,5 milioane de locuitori, s-a bucurat de la aderarea la blocul comunitar în 2007.

Urmează negocieri pentru formarea guvernului

Boriana Dimitrova, de la institutul de sondaje Alpha Research, a declarat pentru AFP că Rumen Radev a ieşit "câştigătorul fără echivoc" al alegerilor, menţionând că scorul partidului GERB a fost "mult mai mic decât se aştepta".

Potrivit acesteia, însă, discuţiile despre diversele posibilităţi pentru un viitor guvern vor putea fi făcute doar după ce se va cunoaşte numărul partidelor care vor depăşi pragul de 4% pentru a intra în următorul Parlament.

Rumen Radev "a furat din electoratul partidului pro-Kremlin, Vazrazhdane (Renaştere - n.r.), datorită poziţiei sale deschise în privinţa Rusiei şi anti-sistem", a declarat politologul Teodor Slavev pentru AFP.

Sondajele arată, de asemenea, că unii alegători care anterior susţineau partidele pro-occidentale au decis să-i acorde încredere.

Boiko Borisov l-a felicitat pe Rumen Radev, respingând în acelaşi timp ideea că acesta aduce ceva nou. "A câştiga alegerile e una, a guverna e alta", a avertizat el.

După ani de criză politică, o posibilă resetare

Protestele anti-corupţie pe scară largă din 2021 au dus la căderea lui Boiko Borisov, care fusese la putere timp de aproape 10 ani ca prim-ministru, iar de atunci s-au succedat coaliţii fragile.

Rumen Radev, fost general al forţelor aeriene, îşi propune să-şi folosească majoritatea pentru a pune capăt crizei politice care a cuprins din 2021 cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene.

Radev i-a susţinut deschis pe protestatari şi, după ce a votat la Sofia, a declarat că Bulgaria are "o şansă istorică de a rupe odată pentru totdeauna modelul oligarhic".

"Este simplu: oamenii vor ca totul să se schimbe", a exclamat Stiliana Andonova, pensionară, intervievată de AFP.

Gergana Mihailova, o analistă financiară în vârstă de 47 de ani, se teme că Bulgaria, care a rămas pro-europeană sub guvernele anterioare, îşi va "schimba orientarea politică" în favoarea Moscovei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰