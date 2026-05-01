Momentul în care atacatorul forțează filtrele de securitate în hotelul unde se afla Trump şi împuşcă un agent

O înregistrare video a atacului de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, la care a participat preşedintele american Donald Trump, la Washington a fost publicată joi de autorităţile americane.

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 13:37
La cina de gală cu presa din capitala federală de sâmbăta trecută, un bărbat înarmat până-n dinţi a pătruns în forţă printr-un punct de control de securitate şi a fost copleşit de forţele de ordine. S-au tras focuri de armă, iar Trump a fost pus în siguranţă de gărzile sale de corp.

Procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a declarat că filmarea a fost făcută publică pentru a demonstra că "nu există nicio dovadă că împuşcăturile au fost rezultatul unui foc prietenos".

Pirro a spus că înregistrarea video a fost furnizată instanţelor şi îl arată pe presupusul atacator, Cole Allen, împuşcând un ofiţer al Serviciului Secret. "Videoclipul îl arată, de asemenea, pe Allen cum supraveghează zona adiacentă Hotelului Hilton cu o zi înainte de atac. Biroul meu, împreună cu FBI-ul, vor continua această anchetă extinsă pentru a-l aduce pe Cole Allen în faţa justiţiei", a scris ea pe X.

Videoclipul, care include imagini compilate din diferite zile, îl arată pe Cole în sala de sport a hotelului şi mergând pe un coridor. Clipurile, unele dintre ele fiind încetinite, accelerate sau adnotate, nu includ înregistrări audio. Allen a fost acuzat luni de tentativă de asasinare a lui Trump.

Cine este atacatorul

Individul înarmat reținut la cina corespondenților Casei Albe a fost identificat drept Cole Tomas Allen, un profesor și dezvoltator de jocuri video din California în vârstă de 31 de ani, au declarat pentru CNN surse apropiate anchetei.

Suspectul se cazase cu trei zile înainte în hotelul Washington Hilton, pentru a observa nivelul de securitate. Membrii familiei le-au spus anchetatorilor că Allen mergea în mod regulat la poligonul de tragere, pentru a se antrena cu armele sale de foc. Bărbatul a trimis inclusiv un e-mail familiei în care s-a intitulat un "asasin federal prietenos" şi şi-a exprimat nemulţumirea față de președinte. 

Redactia Observator Like

În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Observator » Ştiri externe » Momentul în care atacatorul forțează filtrele de securitate în hotelul unde se afla Trump şi împuşcă un agent
