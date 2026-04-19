Peste 6 milioane şi jumătate de cetăţeni bulgari au fost chemaţi astăzi la urne pentru a alege, din nou, Parlamentul ţării. În ultimii cinci ani, au fost organizate opt astfel de scrutinuri, după ce guvernele au căzut unul după altul. "Bulgaria Progresistă", coaliţie de trei partide condusă de fostul preşedinte Rumen Radev, a fost creditată cu un avans semnificativ în alegerile parlamentare anticipate de duminică, potrivit sondajului la ieşirea de la urne realizat de Alpha Research, cu sediul în Sofia.

Mişcarea „Bulgaria Progresistă”, recent înfiinţată de Radev, era pe cale să obţină puţin sub 40% din voturi, potrivit exit poll-urilor difuzate la televiziune. Agenţia de sondaje Market Links a estimat că formaţiunea va obţine 38,9%, în timp ce Alpha Research i-a atribuit 37,5%. Ar însemna că a obţinut un sprijin de peste două ori mai mare decât orice alt partid.

Întrebarea cheie este acum dacă va încerca să formeze o coaliţie cu reformiştii liberali pro-UE sau dacă se va alia cu Partidul Socialist şi cu naţionaliştii, ceea ce i-ar putea permite să formeze un bloc de guvernare pro-Moscova.

A fost al optulea scrutin din această ţară balcanică în ultimii cinci ani, pe fondul unor crize politice repetate şi al unor coaliţii fragile, iar Radev, fost comandant al forţelor aeriene în vârstă de 62 de ani, a încercat să pună pe picioare un nou partid politic pentru a ieşi din impas.

Cine este Rumen Radev

Radev şi-a construit reputaţia politică prezentându-se ca un duşman al „statului mafiot” oligarhic al ţării, dar adversarii săi susţin că politicile sale se aliniază adesea cu cele ale Kremlinului, în special în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Radev a încurajat Ucraina să ceară pacea, nu susţine trimiterea de arme la Kiev şi afirmă că insistenţa sa asupra faptului că Crimeea este „rusă” reflectă pur şi simplu o realitate strategică. De asemenea, el critică aderarea Sofiei la zona euro din acest an, susţinând că noua monedă a alimentat inflaţia.

În declaraţiile sale de după votul de duminică dimineaţă, Radev a spus că alegerile au reprezentat o oportunitate de a „recupera” ţara de la oligarhi, dar a cerut, de asemenea, relaţii de „respect reciproc” cu Moscova, bazate pe rolul Rusiei în eliberarea Bulgariei de sub Imperiul Otoman în 1878.

Deşi aceste poziţii l-au ajutat să-şi construiască o bază de sprijin în ţară, el a evitat confruntarea directă cu Occidentul şi, în general, s-a aliniat curentului principal european atunci când a participat la reuniunile Consiliului European de la Bruxelles.

Fondurile europene sunt vitale pentru cea mai săracă ţară membră a UE, iar liderii bulgari au evitat în mod tradiţional orice gesturi provocatoare la Bruxelles, în stilul liderului maghiar Viktor Orbán, care îşi încheie mandatul.

În zilele premergătoare alegerilor, fostul pilot de MiG-29 a respins acuzaţiile că ar fi pro-rus. „Nu văd ce fel de poziţie pro-rusă aş avea. Am poziţii complet pro-bulgare, am poziţii pro-europene”, a spus el.

El refuză să intre în coaliţie cu cei doi politicieni cei mai proeminenţi ai Bulgariei, fostul prim-ministru Boyko Borissov şi Delyan Peevski, liderul partidului Noul Început, acuzându-i că se află în vârful „piramidei oligarhice” care conduce statul mafiot. În timp ce îşi exprima votul duminică, Borissov a ripostat încercând să-l asocieze pe Radev cu o anchetă de corupţie din anturajul său apropiat.

