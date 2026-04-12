Live Text Alegeri decisive în Ungaria. Prezenţa la urne bate record după record: 37.98%, la ora 11.00

Este ziua Z pentru maghiari. Sunt cele mai importante alegeri din ultimii 30 de ani. De ele depind direcţia pe care o ia statul vecin: rămâne sub conducerea lui Viktor Orban, aşa cum şi-ar dori Donald Trump şi Vladimir Putin? Sau îmbrăţişează valorile europene, sub conducerea liderului opoziției, Péter Magyar. La votul decisiv de astăzi vor participa şi români din Transilvania care au şi cetățenie maghiară.

la 12.04.2026 11:52
12.04.2026, 13:16

Viktor Orban: "Foarte mulți oameni votează, asta înseamnă un singur lucru"

Viktor Orban a reacționat la rata ridicată de participare de 37,98%. Prim-ministrul a scris pe Facebook: "Foarte mulți oameni votează. Asta înseamnă un singur lucru: dacă vrem să apărăm securitatea Ungariei, niciun patriot nu poate rămâne acasă!"

12.04.2026, 12:44

Prezența la urne la ora 11.00

Prezența la urne, la ora 9.00, a fost de 37.98%, conform valasztas.hu.

Este vorba despre 2.858.892 de alegători prezenți la urne.

La aceeași oră, prezența în urmă cu patru ani a fost de 25,77%.

Analistul Bódi Mátyás de la Választási Földrajz a numit rezultatul de la ora 11:00 cel mai important indicator al prezenței la vot și a declarat anterior că se așteaptă la o participare de 75–80%.

12.04.2026, 12:37

Mesajul lui Peter Magyar, la ieşirea de la urne: Maghiarii "scriu istorie"

Maghiarii vor scrie istorie la alegerile de duminică, când vor alege "între Est şi Vest", iar partidul de opoziţie Tisza va câştiga votul, a declarat presei liderul partidului, Peter Magyar, după ce şi-a exprimat votul la o secţie de votare din Budapesta, relatează Reuters. 

Magyar a spus că fiecare vot contează în alegerile parlamentare care ar putea aduce o prezenţă record la urne. El a îndemnat, de asemenea, oamenii să raporteze orice nereguli pe care le întâlnesc în timpul votului, adăugând că "frauda electorală este o infracţiune foarte gravă".

12.04.2026, 12:16

Prezența la urne, la ora 9.00

Prezența la urne, la ora 9.00, a fost de 16.89%, conform valasztas.hu.

La aceeași oră, prezența în urmă cu patru ani a fost de 10,31%.

12.04.2026, 12:14

Ministrul Péter Szijjártó, printre primii care şi-au exprimat votul

Printre primii care și-au exprimat votul s-au numărat Péter Szijjártó și soția sa.

Ministrul și soția sa și-au exprimat opțiunile electorale în circumscripția electorală individuală Pest 05, cu sediul în Dunakeszi.

"Alegerea sigură – 2X Fidesz" – a scris ministrul lângă poza postată pe rețelele sociale.

12.04.2026, 12:08

Ultimele mesaje de mobilizare a electoratului maghiar

Vineri seară, Viktor Orbán și liderul opoziției Péter Magyar au transmis ultimele mesaje de mobilizare a electroatului maghiar, mai divizat ca niciodată.

La mitingul lui Viktor Orban, susținătorii au fluturat steaguri maghiare și au scandat "Haide, Fidesz".

Cu 11 ore înainte de deschiderea secţiilor de votare, mii de oameni au mers în Piaţa Sfânta Treime din Cetatea Buda pentru ultima întâlnire cu Viktor Orban înainte de alegeri. Au adus cu ei steaguri, cu mesaje naţionaliste, unele dintre ele anti-europene.

Alegerile sunt cruciale pentru cariera politica a lui Viktor Orban, aflat de 16 ani la purtere. Partidul condus de Péter Magyar, are un avans de 9% în faţa Fidesz, arată ultimele sondaje. Chiar şi aşa, rezultatul votului ar putea depinde de cei 25% dintre alegători care spuneau că încă nu au decis cu ce partid vor vota.

Premierul maghiar le-a mulţumit susţinătorilor săi într-un discurs urmat de un concert.

"Nu vreau să-i doar mulțumesc doar lui Dumnezeu, ci şi vouă vreau să vă mulţumesc. Vă mulțumesc! În ultimii patru ani, în momentele dificile, ne-aţi susținut pe noi și pe mine", a declarat Viktor Orbán, premierul Ungariei.

La sfârşitul unui miting cu mii de oameni la Debrecen, şi Peter Magyar a transmis un mesaj.

"Debrecenul a fost inundat și de revărsarea TISZA. Am încheiat campania împreună cu 25-30 mii de oameni. (...) Bravo, Ungaria! Bravo, TISZA!", a scris Peter Magyar pe Facebook.

Sondajele arată principalul contracandidat al lui Orban este favoritul tinerilor. Nici actualul premier nu duce lipsă. Reka are 18 ani şi astazi va vota pentru prima data. Spune că s-a gândit mult pe cine va pune ştampila, dar în cele din urmă s-a hotarat.

Vecinii de la Vest spun că s-au uitat peste graniţă pentru a decide pe cine să pună ştampila.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor crede că cele mai multe voturi ale maghiarilor din Transilvania vor merge spre Fidesz. Mulţi dintre cei peste 310.000 de români care au şi cetățenie maghiară au votat deja prin corespondență.

"În vremuri grele e nevoie de un conducator care poate apăra o țară mică, o naţiune mică. Dar un adevarat conducator care poate ţine impreună o naţiune, îşi face planuri pentru o viaţă de om şi întăreşte şi apără sufletul naţiunii. De aceea în ardeal majoritatea îl susţin pe Viktor Orban", a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Pentru a-și consolida sprijinul în rândul maghiarilor care trăiesc dincolo de graniţele ţării, Guvernul lui Viktor Orbán a investit zeci de milioane de euro în educație şi cultură. Printre proiecte se numără o grădiniță la Dej și renovarea Muzeului Arany János din Salonta, parte dintr-un total de 84 de monumente maghiare restaurate.

