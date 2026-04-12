Ultimele mesaje de mobilizare a electoratului maghiar

Vineri seară, Viktor Orbán și liderul opoziției Péter Magyar au transmis ultimele mesaje de mobilizare a electroatului maghiar, mai divizat ca niciodată.

La mitingul lui Viktor Orban, susținătorii au fluturat steaguri maghiare și au scandat "Haide, Fidesz".

Cu 11 ore înainte de deschiderea secţiilor de votare, mii de oameni au mers în Piaţa Sfânta Treime din Cetatea Buda pentru ultima întâlnire cu Viktor Orban înainte de alegeri. Au adus cu ei steaguri, cu mesaje naţionaliste, unele dintre ele anti-europene.

Alegerile sunt cruciale pentru cariera politica a lui Viktor Orban, aflat de 16 ani la purtere. Partidul condus de Péter Magyar, are un avans de 9% în faţa Fidesz, arată ultimele sondaje. Chiar şi aşa, rezultatul votului ar putea depinde de cei 25% dintre alegători care spuneau că încă nu au decis cu ce partid vor vota.

Premierul maghiar le-a mulţumit susţinătorilor săi într-un discurs urmat de un concert.

"Nu vreau să-i doar mulțumesc doar lui Dumnezeu, ci şi vouă vreau să vă mulţumesc. Vă mulțumesc! În ultimii patru ani, în momentele dificile, ne-aţi susținut pe noi și pe mine", a declarat Viktor Orbán, premierul Ungariei.

La sfârşitul unui miting cu mii de oameni la Debrecen, şi Peter Magyar a transmis un mesaj.

"Debrecenul a fost inundat și de revărsarea TISZA. Am încheiat campania împreună cu 25-30 mii de oameni. (...) Bravo, Ungaria! Bravo, TISZA!", a scris Peter Magyar pe Facebook.

Sondajele arată principalul contracandidat al lui Orban este favoritul tinerilor. Nici actualul premier nu duce lipsă. Reka are 18 ani şi astazi va vota pentru prima data. Spune că s-a gândit mult pe cine va pune ştampila, dar în cele din urmă s-a hotarat.

Vecinii de la Vest spun că s-au uitat peste graniţă pentru a decide pe cine să pună ştampila.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor crede că cele mai multe voturi ale maghiarilor din Transilvania vor merge spre Fidesz. Mulţi dintre cei peste 310.000 de români care au şi cetățenie maghiară au votat deja prin corespondență.

"În vremuri grele e nevoie de un conducator care poate apăra o țară mică, o naţiune mică. Dar un adevarat conducator care poate ţine impreună o naţiune, îşi face planuri pentru o viaţă de om şi întăreşte şi apără sufletul naţiunii. De aceea în ardeal majoritatea îl susţin pe Viktor Orban", a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Pentru a-și consolida sprijinul în rândul maghiarilor care trăiesc dincolo de graniţele ţării, Guvernul lui Viktor Orbán a investit zeci de milioane de euro în educație şi cultură. Printre proiecte se numără o grădiniță la Dej și renovarea Muzeului Arany János din Salonta, parte dintr-un total de 84 de monumente maghiare restaurate.