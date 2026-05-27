O femeie care a leşinat în timpul unui live pe Tik Tok, agresată sexual de un urmăritor care a mers peste ea

Un tânăr de 32 de ani din Craiova a fost reținut de polițiști după ce a agresat sexual o femeie care leșinase într-un apartament închiriat în regim hotelier, în timp ce făcea un live pe TikTok.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 mai. Femeia, în vârstă de 33 de ani, nu era din Craiova și se afla cazată într-un apartament din oraș. În timpul unei transmisiuni live pe TikTok, acesteia i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut la podea.

Unul dintre cei care urmăreau live-ul a observat că femeia nu mai reacționează și a sunat la 112. Între timp, un alt bărbat care urmărea transmisia ar fi mers la adresa unde se afla femeia și ar fi atins-o în zonele intime înainte de sosirea echipajelor medicale.

"Polițiștiii din cadrul Secției 1 Craiova au fost sesizați ulterior de personalul medical care a preluat-o pe femeie. Din cercetări a reieșit că incidentul s-ar fi petrecut înainte de sosirea ambulanței, în jurul orei 05:30. Pe 26 mai, oamenii legii au făcut o percheziție în Craiova, iar suspectul a fost identificat și dus la audieri. În urma probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol", a transmis IPJ Dolj.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

