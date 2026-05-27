Momentul în care o femeie leşinată în timpul unui live pe TikTok este agresată sexual de un urmăritor

Caz şocant în Craiova. Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără de 33 de ani care căzuse inconştientă pe stradă. Se pare că femeia făcea un live pe TikTok și, la un moment dat, i s-a făcut rău în fața celor care o urmăreau online.

"Cineva a ajuns lângă ea. I-a luat telefonul şi i-a închis live-ul. Trebuie să sunaţi la poliţie! I-a luat telefonul şi ea e leşinată pe jos. A ajuns ăla! Ăla e, fii atentă! El e!", a spus o femeie care urmărea liveul victimei pe Tik Tok.

Alarmat de ceea ce vedea, unul dintre internauți a sunat la 112. Până să ajungă însă echipele de salvare, individul plecase din fața locuinței unde femeia stătea în regim hotelier.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 32 de ani, și-a dat seama care este locația femeii din imaginele de pe TikTok, s-a îndreptat către ea şi a profitat de vulnerabilitatea acesteia. Indivdul ar fi agresat-o sexual.

Din cercetări a reieșit că totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 16 mai. În cursul zilei de marţi, oamenii legii au efectuat o percheziție domiciliară în Craiova, în urma căreia suspectul a fost identificat, a fost audiat și a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat judecătorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri de arest preventiv.

