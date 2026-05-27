Viitorul nu arată prea bine pe piaţa muncii, indiferent unde ne uităm. Vârsta de pensionare ar putea creşte în viitor... şi nu doar la noi în ţară. Măsura este inevitabilă pentru ţările care vor să iasă din datorii, spune Fondului Monetar Internaţional. În România situaţia este şi mai complicată. Criza politică, situaţia economică, dar şi cea demografică îi fac pe mulţi să creadă că nu vor mai "apuca" pensia de la stat.

Vârsta de pensionare tot creşte, şi nu doar la noi, în toată Europa.

”Vârsta de 65 mi se pare suficientă, dar sunt anumite pensii speciale - anumiţi oameni se retrag pe la 40-45. Acelea da, ar trebui rectificate”, spun oamenii.

Experţii Fondului Monetar văd altfel situaţia, toată piaţa muncii are nevoie de corecţie. Mai exact, fără o reformă a pensiilor, aceste drepturi vor fi greu de plătit în următorii ani.

”Ne dăm seama că întregul bloc este foarte îndatorat, se confruntă cu această problemă a îmbătrânirii populaţiei, cu lipsă de competitivitate”, spune Andreea Nica, analist financiar.

Pentru România situaţia este şi mai alarmantă

În momentul de faţă, la nivel naţional, există zece angajaţi la fiecare opt pensionari. Analiştii avertizează că în următorii ani acest raport se va schimba semnificativ, având în vedere că până în 2030 se vor pensiona circa un milion de decreţei. Prin urmare, numărul pensionarilor l-ar putea depăşi pe cel al salariaţilor.

”Piaţa forţei de muncă este acum în contracţie, recesiunea economică generalizată din România conduce la un număr mai mare de şomeri, deci mai puţine contracte de muncă, deci mai puţini contribuabili activi la bugetul de pensii”, spune Radu Soviani, analist economic.

În România, vârsta standard de pensionare este 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei. Şi la femei, urmează să crască treptat până la 65. Dar mulţi români se pensionează înainte de pragul oficial, stabilit de lege. Spre exemplu, bărbaţii ies la pensie - în medie, la 63, iar femeile la 61 de ani şi 4 luni, a transmis Casa Naţională de Pensii pentru Observator.

”Eu sunt pilot de avion. Ar trebui să mă retrag la 52 de ani. În condiţiile actuale, mai ales cum lucrez la un low-cost e foarte greu să munceşti până la 65 de ani”, spune un bărbat.

Legea spune că o persoană se poate pensiona mai devreme cu 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare, dacă are 40 de ani de contribuții. Dacă ai 35 de muncă, poți ieși anticipat, dar cu o pensie mai mică.

”Românii au cel mult cinci, şase ani de speranţă de viaţă sănătoasă după pensie ar fi o neghiobie măcar să ne gândim la creşterea vârstei de pensionare la peste 65 de ani”, spune Radu Soviani, analist economic.

”Provocarea pe care o avem este că avem această categorie de persoane care se pensionează mai devreme decât vârsta reglementată din sectorul public”, spune Andreea Nica, analist financiar.

Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, susţine creşterea vârstei de pensionare ca instrument de a controla deficitul şi datoria publică. Mai multe ţări europene au urcat deja vârsta de pensionare la 67 de ani.

