Un argeşean de 52 de ani a murit strivit sub tractor, după ce a pierdut controlul utilajului pe o pantă

Un bărbat de 52 de ani a murit strivit sub tractorul pe care îl conducea pe un teren în pantă, în comuna argeşeană Izvoru.

de Denisa Vladislav

la 27.05.2026 , 21:58
Sursa: ISU Argeş
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, la faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei Rurale Buzoeşti, precum şi echipaje de descarcerare şi de prim ajutor.

"Din primele verificări a rezultat că persoana în cauză, bărbat de 52 de ani, din comuna Miroşi, conducând un tractor cu care tracta o platformă pentru baloţi, în coborâre pe un drum de pământ, cu înclinaţie mare, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-ar fi răsturnat", se precizează în comunicat.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a anunţat că bărbatul a fost găsit sub utilajul agricol. El nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decedat.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Formaţiunii Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti, care au deschis un dosar de ucidere din culpă, urmând să fie dispusă şi efectuarea unei autopsii medico-legale.

tractor arges
