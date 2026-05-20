Bolojan: "Cea mai proastă situaţie este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliaţi nicăieri"

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că parlamentari aleşi pe listele unor formaţiuni politice precum AUR, SOS, POT sau PSD s-au alăturat grupurilor parlamentare ale PNL din Senat sau din Camera Deputaţilor în urma unor discuţii pe care le-au avut la nivelul organizaţiilor din judeţele în care aceştia au fost aleşi, dar fără a primi vreun beneficiu.

Bolojan spune că, de altfel, nu a încurajat traseismul politic, însă consideră că situaţia "cea mai proastă" este "să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliaţi nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament".

"Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situaţie interesantă în Parlamentul României, în care 10%, cel puţin, din parlamentari, nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votaţi în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, 50 de parlamentari, în situaţia în care dintre aceşti parlamentari au purtat discuţii cu organizaţiile noastre judeţene şi s-au înţeles pe tema unei colaborări. Sunt oameni în bună regulă, am fost întrebat, de exemplu, de câţiva colegi pe tema asta şi, din punctul meu de vedere, le-am spus: dacă vă înţelegeţi şi oamenii nu au niciun fel de problemă, nu văd de ce nu am putea să colaborăm. Cea mai proastă situaţie este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliaţi nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament", a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la B1 TV.

El a subliniat că PNL nu a oferit nimic parlamentarilor care s-au alăturat grupurilor partidului.

"Nu cred că atunci când te înscrii într-un partid sau decizi să colaborezi într-o formă sau alta trebuie să o faci neapărat dacă primeşti ceva şi, cu siguranţă, parlamentarii care s-au alăturat grupurilor PNL de la Senat sau de la Cameră, în afară de discuţiile rezonabile de a vedea dacă există nişte idei cât de cât convergente politic, nu s-a pus problema unor astfel de discuţii şi, personal, nu sunt de acord cu acest tip de abordare", a adăugat Bolojan.

Liderul PNL a vorbit şi despre faptul că preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat pe parlamentarii neafiliaţi la Palatul Cotroceni, el considerând că şeful statului vrea să vadă care este opinia lor, având în vedere numărul mare al acestora.

"Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcţiona coerent, atunci cu siguranţă au o pondere mai mare decât UDMR, deci pot să influenţeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi într-un sens sau în altul", a adăugat Ilie Bolojan.

