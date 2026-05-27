Cod galben de ploi și vijelii în peste jumătate de țară. ANM anunță rafale de până la 90 km/h și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă și două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic, valabile în mare parte din țară. Meteorologii anunță vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar în zonele montane rafalele pot ajunge la 90 km/h.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă din 27 mai, ora 10:00, până pe 28 mai, ora 21:00. În acest interval, în nord-vestul, nordul, estul și local în centrul și sud-estul țării sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 40-60 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină pe arii restrânse. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 l/mp.

Cod galben de furtuni

O atenționare cod galben intră în vigoare miercuri, 27 mai, de la ora 12:00 și este valabilă până la ora 23:00.

Zonele vizate sunt Maramureșul, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. În aceste regiuni, vijeliile vor fi mai puternice, cu rafale de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h.