Cod galben de ploi și vijelii în peste jumătate de țară. ANM anunță rafale de până la 90 km/h și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă și două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic, valabile în mare parte din țară. Meteorologii anunță vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar în zonele montane rafalele pot ajunge la 90 km/h.

de Larisa Andreescu

la 27.05.2026 , 10:44
Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă din 27 mai, ora 10:00, până pe 28 mai, ora 21:00. În acest interval, în nord-vestul, nordul, estul și local în centrul și sud-estul țării sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 40-60 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină pe arii restrânse. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 l/mp.

Cod galben de furtuni

O atenționare cod galben intră în vigoare miercuri, 27 mai, de la ora 12:00 și este valabilă până la ora 23:00.

Zonele vizate sunt Maramureșul, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. În aceste regiuni, vijeliile vor fi mai puternice, cu rafale de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h.

ANM avertizează că vor fi și averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp.

Joi, vânt puternic în aproape toată țara

Meteorologii au emis un al doilea Cod galben pentru ziua de joi, 28 mai, între orele 08:00 și 21:00.

Vor fi afectate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot ajunge local la 70-90 km/h.

ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

