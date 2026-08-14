Amenda primită de o persoană care a trezit din somn un urs polar în Arctica. Ce a făcut de la bordul navei

Autoritățile din arhipelagul norvegian Svalbard au amendat cu 4.550 de euro o persoană care a folosit sirena de ceață a unei nave pentru a trezi un urs polar adormit.

Amendă de mii de euro pentru un pasager care a trezit un urs polar în Arctica. Ce a făcut de la bordul navei - Profimedia

Incidentul a avut loc luna aceasta, în timp ce o navă naviga printr-un fiord din nord-estul Svalbardului, la aproximativ o mie de kilometri de Polul Nord, potrivit Le Figaro.

"Persoanele aflate la bord ar fi observat un urs polar care dormea pe uscat", a transmis guvernatorul teritoriului într-un comunicat. "O persoană de la bord a folosit apoi sirena de ceață a navei, trezind animalul, care s-a mutat într-un alt loc", a adăugat acesta.

Specie protejată din 1972

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Persoana responsabilă va trebui să plătească 50.000 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 4.550 de euro, și a acceptat amenda aplicată de autoritățile locale. Reglementările din Svalbard prevăd că "este interzisă deranjarea inutilă, atragerea sau urmărirea unui urs polar", specie declarată protejată în arhipelag în 1972.

La ultima estimare științifică, realizată în 2015, în Svalbard fuseseră numărați aproximativ 260 de urși polari.