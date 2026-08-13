Premierul polonez Donald Tusk anunţă joi arestarea unui cetăţean rus, recrutat de către Moscova, susţine el, "a cărui sarcină era să execute chiar aici, la Varşovia, un cetăţean americano-ucrainean", relatează AFP, citată de news.ro.

Un rus a fost arestat în Polonia, fiind acuzat că pregătea asasinarea unui cetăţean americano-ucrainean - Profimedia

"Această ţintă era considerată drept extrem de jenantă pentru regimul lui Vladimir Putin", afirmă şeful Guvernului polonez. Acest atentat a fost dejucat "în ultimul moment", anunţă Tusk. Suspectul a fost arestat la 7 august, precizează premierul polonez.

”Este pentru prima oară când se produce o situaţie de acest fel sau când cineva, din ordin rusesc, decide să comită un atentat împotriva unui cetăţean american pe un teritoriu al altui stat NATO”, a denunţat Donald Tusk.

Arestarea a fost făcută de către Agenţia poloneză de Securitate Internă (ABW) şi poliţie, în cooperare cu servicii americane, a precizat el. În iunie, caricaturistul rus Semion Skrepeţki - un cunoscut critic al lui Vladimir Putin - a fost ucis prin împuşcare în Polonia.

Articolul continuă după reclamă

”Totul arată că este vorba despre un asasinat politic”, acuza atunci Donald Tusk. De la începutul Războiului din Ucraina vecină, în urmă cu aproape patru ani şi jumătate, autorităţile poloneze avertizează neîncetat împotriva unor acte ruseşti de sabotaj în Polonia.

Mai mulţi opozanţi ai autorităţilor ruseşti au fost victime ale unor atacuri în străinătate - în Regatul Unit, Germania şi Lituania. Moscova a negat mereu orice implicare în aceste atacuri.