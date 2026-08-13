Strâmtoarea Ormuz rămâne sub controlul Iranului, dă asigurări joi un oficial iranian de rang înalt, după ce preşedintele american Donald Trump a revendicat miercuri un control al Statelor Unite al acestei strâmtori strategice, relatează AFP.

Iranul dă asigurări că Strâmtoarea Ormuz râmâne în controlul său, în ciuda declaraţiilor lui Trump - Profimedia

"În prezent, vedeţi că Strâmtoarea Ormuz este gestionată şi se află sub controlul Republicii Islamice, iar ţara noastră îşi continuă calea în deplină siguranţă", a declarat, citat de televiziunea de stat, comandantul Forţelor paramilitare Basij, afiliate gardienilor Revoluţiei, Hossein Taeb.

Preşedintele american Donald Trump, care pare să privilegieze o abordare mai în expectativă a Iranului, a reiterat miercuri pe reţeaua sa Truth Social faptul că Statele Unite deţin un control ”total” al Strâmtorii Ormuz şi a subliniat că intenţionează să-l ”păstreze”.

În realitate, această strâmtoare strategică în comerţul mondial cu petrol este închisă de către Iran, iar Statele Unite impun, la rândul lor, o blocadă porturilor iraniene.

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Ostilităţile s-au reluat între cele două ţări la începutul lui iulie, când n protocol al unui acord încheiat în iunie în vederea unei încheieri a Războiului din Iran a fost făcut ţăndări.

Atacurile au scăzut în intensitate de atunci.

Donald Trump dă asigurări că negocieri sunt în curs cu Iranul - care dezminte acest lucru şi dă asigurări că negociază numai cu Omanul o viitoare rută de traversare a Strâmtorii Ormuz.