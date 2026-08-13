Un incendiu urmat de o explozie a avut loc la fosta fabrică Simmel Difesa din Colleferro, Italia, deținută în prezent de compania KNDS Ammo Italy. Nu există răniți sau victime, potrivit primelor informații.

Momentul în care o explozie puternică a zguduit o fabrică de muniție din Italia - captură X

Incidentul a avut loc în zona Quarto Kilometro, de-a lungul străzii Via Latina, între Colleferro și Artena. O bubuitură puternică a fost auzită de locuitorii din zonă, iar serviciile de urgență au fost mobilizate.

Incendiul și explozia ulterioară ar fi afectat o singură zonă a fabricii, care produce și depozitează explozivi și muniție, notează ANSA, potrivit rainews.it.

Explozia, în secția de presare a pulberilor

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Potrivit primelor informații, incidentul s-ar fi produs în departamentul de presare a pulberilor. Mai multe echipe de pompieri se află la fața locului, însă intervenția este dificilă, iar pompierii nu au putut acționa deocamdată în zona afectată.

În interiorul fabricii se aflau aproximativ 24 de muncitori, însă toți ar fi fost evacuați în siguranță. Dintre angajații aflați la serviciu în momentul incidentului, nimeni nu este dat dispărut.

Pompierii și carabinierii au securizat zona, în timp ce echipele de intervenție încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă mai există riscuri.

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Procurorii au deschis o anchetă

Procurorul din Velletri, Carlo Villani, a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exploziei. Potrivit primelor informații, anchetatorii verifică inclusiv ipoteza unui incendiu provocat.

La fața locului se află și carabinieri din Colleferro și membri ai Unității de Investigații Frascati. Investigațiile urmează să stabilească modul în care a izbucnit incendiul și ce a provocat explozia.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat existența unor victime, iar incendiul este în continuare monitorizat de echipele de intervenție.

Ce produce fabrica

Fabrica din Colleferro, situată pe Via Ariana, la kilometrul 5,2, este specializată în producția de muniție și explozivi.

Compania produce muniție de calibru mediu și mare pentru apărarea terestră și navală, precum și combustibil solid pentru lansatoare aerospațiale.

Unitatea dispune și de zone pentru depozitarea explozivilor și muniției, ceea ce a făcut ca intervenția pompierilor să fie una deosebit de complexă după izbucnirea incendiului.