Laburistul Andy Burnham este noul prim-ministru al Regatului Unit, informează luni dpa şi AFP, citate de Agerpres.

Andy Burnham, noul premier al Marii Britanii. Starmer: "Plec zâmbind, ţara este mândră de ce am realizat" - Profimedia

El a fost invitat la Palatul Buckingham de regele Charles, care l-a însărcinat cu formarea noului guvern de la Londra - al patrulea de la urcarea pe tron a suveranului în septembrie 2022. La audienţa de luni, politicianul s-a prezentat împreună cu soţia sa de origine olandeză Marie-France van Heel.

Starmer, la predarea mandatului: "Plec zâmbind"

Burnham, în vârstă de 56 de ani, fost primar al metropolei engleze Manchester, a fost ales lider al Partidului Laburist vinerea trecută, în locul lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui şi în funcţia de şef al executivului britanic.

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Premierul britanic demisionar Keir Starmer s-a declarat "mândru" de munca pe care a desfăşurat-o timp de doi ani la conducerea Regatului Unit şi apreciază că ţara este "mai puternică şi mai dreaptă" decât atunci când a venit el la putere, în ultimul său discurs în faţa numărului 10, pe Downing Street.

Regatul Unit este "în prezent mai puternic şi mai drept decît acum doi ani", a declarat Keir Starmer. El îi predă astfel ştafeta altui laburist, Andy Burnham. "Plec zâmbind, iar ţara este mândră de tot ceea ce am realizat", a declarat el.