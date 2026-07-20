Doi tineri de 20 de ani au avut parte de o moarte cumplită, după ce maşina în care se aflau, un Porsche Cayman, s-a izbit violent de un copac şi a luat foc, în Brazilia.

Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere de pe marginea drumului. Tragedia a avut loc pe autostrada Francisco von Zuben din Sao Paulo.

Au murit pe loc

În imagini se vede cum şoferul maşinii, care se deplasează cu viteză mare, pierde controlul și intră în zona mediană. Mașina sport se izbește direct de un copac înainte de a lua foc.

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Victimele au fost identificate ca fiind Arthur Rodrigues de Souza și Lívia Bevilacqua Batista, ambii studenți în vârstă de 20 de ani.

Potrivit poliției, mașina era deja cuprinsă complet de flăcări când echipele de urgență au sosit la fața locului. Două cadavre au fost recuperate din vehicul. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili cauza accidentului.

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