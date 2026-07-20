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Video Momentul când un Porsche Cayman se izbeşte violent de un copac şi ia foc. Doi tineri au murit pe loc

Momentul când un Porsche Cayman se izbeşte violent de un copac şi ia foc. Doi tineri au murit pe loc Momentul accidentului Galerie (4)
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.07.2026, 17:13 | Modificat la 20.07.2026, 17:13

Doi tineri de 20 de ani au avut parte de o moarte cumplită, după ce maşina în care se aflau, un Porsche Cayman, s-a izbit violent de un copac şi a luat foc, în Brazilia.

Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere de pe marginea drumului. Tragedia a avut loc pe autostrada Francisco von Zuben din Sao Paulo.

Au murit pe loc

În imagini se vede cum şoferul maşinii, care se deplasează cu viteză mare, pierde controlul și intră în zona mediană.  Mașina sport se izbește direct de un copac înainte de a lua foc.

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Victimele au fost identificate ca fiind Arthur Rodrigues de Souza și Lívia Bevilacqua Batista, ambii studenți în vârstă de 20 de ani.

Potrivit poliției, mașina era deja cuprinsă complet de flăcări când echipele de urgență au sosit la fața locului. Două cadavre au fost recuperate din  vehicul. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili cauza accidentului.

 

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Redactia Observator
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