Apa de la robinet nu mai este gratuită în multe restaurante. Cât a ajuns să coste o jumătate de litru

Tot mai mulți proprietari de restaurante percep taxe pentru apa de la robinet. Potrivit unui studiu realizat de Camera Muncii din Tirol, Austria, și preluat de Heute , o jumătate de litru de apă de la robinet a ajuns să coste și 3,50 euro, echivalentul a 18,74 lei.

Cei care merg la restaurant în landul austriac Tirol trebuie să fie atenți acum și la prețul apei – nu cea îmbuteliată, ci apa de la robinet. Potrivit unui studiu al Camerei Muncii din landul situat în vestul Austriei, care a analizat prețurile băuturilor din 74 de localuri, nu mai puțin de 22 de restaurante percep taxe și pentru apa de la robinet.

Un aspect surprinzător este că șase localuri care în 2025 ofereau gratuit apă de la robinet au introdus între timp o taxă.

Cât costă apa de la robinet în restaurant

Prețurile pentru o jumătate de litru de apă variază între 50 de cenți și 3,50 euro. Există însă și o veste bună: cinci dintre cele 22 de localuri percep această taxă doar atunci când clienții nu comandă nimic altceva.

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Ce alte băuturi s-au scumpit simţitor

Nu doar apa devine tot mai scumpă. O bere mare costă acum până la șase euro, iar o Cola mică ajunge la 4,60 euro în cel mai scump local analizat. Pentru o cafea lungă, clienții plătesc până la 4,20 euro.

Cea mai mare scumpire a fost înregistrată în cazul sucului de mere amestecat cu apă minerală. Un pahar de 0,3 litri costă acum, în medie, 3,73 euro, cu 5,79% mai mult decât anul trecut.