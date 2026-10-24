În Masivul Postăvaru zăpada e numai bună pentru o bulgăreală serioasă sau pentru săniuș. Turiştii sunt sfătuiţi să aibă grijă la drum, ca să nu rămână împotmoliți în nămeți.

La prima vedere, ați spune că sunt imagini de anul trecut sau... direct din Siberia. În realitate, așa arată acum peisajul în Masivul Postăvaru.

"Facem puțin loc pentru altă zăpadă, așteptăm turiștii în partea superioară. Zăpada, cred că, peste 10 cm", spun oamenii.

Până și turiștii care și-au planificat vacanța aici au rămas surprinși. Pe unii i-a prins chiar nepregătiți.

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"Am pornit de jos, unde vremea era destul de rea, ploua. Și am dat, am trecut prin mai multe anotimpuri: ploaie, lapoviță și am ajuns la zăpadă"

"Peisajul este super frumos, am venit în vacanță. Știam că este vremea așa frumoasă, doar că ne-a prins nepregătiți", spun turiștii.

Și Vârful Omu a fost acoperit de nămeți.

"Din fericire, după cum puteți vedea, pot să stau foarte bine afară pentru că nu este vânt. O temperatură destul de bună. De doar -2 grade. Dacă doriți să veniți aici sus, la Omu, neapărat echipament de iarnă"

Meteorologii anunță, însă, că vremea va fi mai blândă zilele următoare, dar cu temperaturi scăzute.