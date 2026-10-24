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Video Târgul de Crăciun din Craiova 2026: unde parchezi, restricții de trafic și cât costă transportul

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Editor Diana Severin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.10.2026, 08:22 | Modificat la 24.10.2026, 08:22

Mai sunt doar câteva zile până la marea deschidere a Târgului de Crăciun de la Craiova. Dacă plănuiți o vacanță sau o vizită scurtă, avem câteva sfaturi pentru voi.

Craiova se pregătește să întâmpine turiștii, iar municipalitatea anunță măsuri speciale pentru fluidizarea traficului.

Centrul Craiovei va fi parțial închis circulației, iar traficul va fi deviat pe străzile alăturate. Astfel, șoferii sunt sfătuiți să evite zona centrală.

Pentru cei care vin cu mașina, Primăria va pune la dispoziție locuri de parcare în zona aeroportului, dar și în parcarea subterană a Teatrului Național. În total, vorbim despre aproximativ 1.000 de locuri. Astfel, vizitatorii vor putea ajunge la Târgul de Crăciun fără să contribuie la aglomerarea zonei centrale.

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În ceea ce privește transportul public, un bilet de autobuz costă 4 lei, iar un abonament valabil pentru o zi este 10 lei.

Pentru cei care vor să scape de grija volanului și a parcării, trenul poate fi o alternativă. Călătoria de la București la Craiova durează aproximativ patru ore, iar prețurile biletelor pornesc de la 44 de lei.

Din Timișoara, tarifele pornesc de la 90 de lei, iar din Brașov, de la 104 lei. Prețurile diferă în funcție de tren și de data călătoriei.

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Diana Severin
Diana Severin

Cu o experiență de șapte ani în jurnalism, relatează din Oltenia cele mai importante evenimente și aduce în prim-plan subiecte de interes public.

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