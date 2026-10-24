Reacţia unui italian după ce a văzut prima dată Munţii Carpaţi. Ce nu i-a plăcut la noi: Deprimant și distopic

Un turist italian s-a declarat încântat de România, dar a găsit și un element negativ. Deprimant și distopic, a spus italianul după ce a văzut blocurile românești.

Reacţia unui turist italian după ce a văzut prima dată Munţii Carpaţi. Ce nu i-a plăcut la noi: Deprimant și distopic - Profimedia

Un italian care a vizitat România, s-a declarat impresionat de Munții Carpați, dar deranjat de blocurile comuniste. "Arată deprimant", a spus italianul pe rețelele de socializare. Ulterior, numeroși români și italieni au comentat concluzia turistului, potrivit Mediafax. Un italian care a vizitat România s-a declarat impresionat de peisajele din Munții Carpați, însă a criticat aspectul blocurilor construite în perioada comunistă, pe care le-a descris drept "deprimante și distopice". Opinia sa a fost exprimată într-o discuție pe o rețea de socializare, în care mai mulți italieni au vorbit despre România, despre experiențele lor în țara noastră și despre motivele pentru care unii dintre ei au ales să se stabilească aici.

"Am călătorit în România. Mi-au plăcut Munții Carpați. Singurul lucru pe care l-am urât au fost blocurile comuniste gri, care arată atât de deprimant și distopic. Este o țară interesantă, dar eu personal nu vreau să mă mut din Italia", a scris utilizatorul, într-o postare în care a întrebat cum privesc italienii faptul că există o comunitate italiană în România, așa cum românii formează o comunitate numeroasă în Italia.

Reacțiile celor care au citit mesajul italianului

Comentariul a atras reacții diferite, iar unii participanți la discuție au povestit că experiența lor în România a fost una pozitivă. "Locuiesc în Timișoara și îmi place foarte mult acest oraș, deoarece are multe spații verzi, este foarte sigur și poți merge pe jos peste tot", a explicat un italian. Același utilizator a susținut că italienii și românii au multe lucruri în comun și că diferențele culturale nu sunt atât de mari pe cât s-ar putea crede.

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"Chiar dacă italienii nu se gândesc prea mult la acest subiect, pot spune că italienii și românii sunt foarte asemănători și mi-ar fi greu să identific diferențe culturale reale", a comentat el. În discuția online, mai mulți participanți au vorbit despre legăturile personale pe care le au cu România. Unul dintre ei a dezvăluit că este căsătorit cu o româncă și că țara a devenit a doua sa casă. "Soția mea este româncă. România este a doua mea casă și vorbesc și românește, deși nu știu să scriu în această limbă", a mărturisit acesta.

România, apreciată pentru peisaje și potențialul turistic

Pe lângă experiențele personale, discuția a adus în prim-plan și potențialul turistic al României. Un participant a spus că țara are multe de oferit, dar că turismul nu este suficient de dezvoltat. Printre atracțiile menționate s-au numărat Munții Carpați, ruinele antice, peisajele naturale, castelele și Transilvania. Un alt utilizator care a vizitat Bucureștiul a povestit că i-au plăcut produsele de patiserie de la Luca și că i-ar fi plăcut să le găsească și în Italia.

Discuția a inclus și întrebări despre motivele pentru care unii italieni aleg să se mute în România, deși salariile medii sunt, în general, mai mici decât în Italia. Printre explicațiile oferite s-au numărat oportunitățile de afaceri, costurile mai reduse, fiscalitatea și posibilitatea de a găsi locuri de muncă în anumite domenii.

În comentarii au fost menționate orașe precum Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara, unde italienii pot găsi oportunități profesionale și comunități în care să se integreze.