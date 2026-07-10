După participarea la summitul NATO de la Ankara, ministrul interimar al Apărării s-a întors în România la bordul noii corvete "Contraamiral August Roman", construită în Turcia. În cele 14 ore petrecute pe mare, Radu Miruţă spune că a asistat la pregătirea echipajului și la exercițiile desfășurate la bordul navei, care urmează să intre în serviciul operațional al Forțelor Navale Române pentru misiuni complexe. Ministrul a remarcat profesionalismul echipajului format din 85 de militari.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, susţine că noua navă intrată în dotarea Forţelor Navale Române, Corveta "Contraamiral August Roman", va fi pregătită pentru misiuni complexe, de la supraveghere şi patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin şi la suprafaţă, potrivit News.ro.

Radu Miruţă a scris, joi seară, pe Facebook, că a însoţit nava din Turcia, unde a fost construită, până în România şi că în cele 14 ore de voiaj a văzut "oameni care îşi trăiesc meseria cu pasiune, disciplină şi un respect profund pentru România".

"Respect real, nu prin vorbe pompoase. Le mulţumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan şi întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfăşurat exerciţii de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalţi", a precizat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

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El a afirmat că a văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câţiva paşi de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere şi patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin şi la suprafaţă, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord.

Radu Miruţă a afirmat că aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forţelor Navale Române după 36 de ani.

"Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord. Aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani. Iar acest lucru spune multe. Nu despre trecut, ci despre responsabilitatea pe care o avem pentru viitor. Noi, cei aflaţi vremelnic în funcţii publice, avem obligaţia să le oferim acestor profesionişti echipamentele de care au nevoie. Ei şi-au făcut şi îşi fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria faţă de ei", a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

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Corveta "Contraamiral August Roman" s-a întâlnit cu Fregata "Regele Ferdinand", fiind primul salut marinăresc în Marea Neagră, se arată pe pagina de Facebook a Forţelor Navale Române.

"Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forţelor Navale Române, 'Contraamiral August Roman' - 261, aflată în marşul de dislocare către Constanţa, s-a întâlnit pentru prima dată cu fregata 'Regele Ferdinand' - 221. Cele două nave militare şi-au acordat tradiţionalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacţiune a celei mai noi nave de luptă a Forţelor Navale cu o fregată de tip T 22 R", arată reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Sosirea navei în portul militar este programată pentru vineri, 10 iulie, după încheierea perioadei de instruire desfăşurate în Turcia şi a marşului către ţară.

Corveta, construită în Turcia şi intrată oficial în serviciul Forţelor Navale Române la 20 iunie 2026, reprezintă cea mai nouă şi cea mai modernă platformă navală din dotarea Forţelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafaţă, apărare antiaeriană şi antisubmarin.