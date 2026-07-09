Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, au anunțat joi că pistoalele primite cadou de la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, după vizita la Ankara pentru summitul NATO, vor fi păstrate în condiții de siguranță.

Ce vor face liderii europeni cu pistoalele primite cadou de la Erdogan. Unul ar putea ajunge la muzeu - X/ Clash Report

"Arma va fi transportată și depozitată în siguranță. Odată scoasă din uz, președinta (Von der Leyen) intenționează să o doneze unui muzeu militar", a declarat joi pentru EFE purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit EFE, relatează Agrepres.

La rândul lor, surse din UE au confirmat că Antonio Costa și echipa sa "urmează procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia' și că 'arma va fi scoasă din uz și depozitată în conformitate cu cerințele de securitate ale Secretariatului General al Consiliului".

Administrația Prezidențială a informat joi că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, șeful statului, Nicușor Dan, precum și ceilalți lideri participanți au primit cadou de la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă.

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"Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită președintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență. Echipa de protecție a președintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice", a precizat Administrația Prezidențială.

Potrivit presei belgiene, prim-ministrul belgian Bart De Wever și alți șefi de stat prezenți la summitul NATO au primit revolvere personalizate cu numele lor gravate pe țeavă și șase gloanțe.

Von der Leyen și Costa s-au întâlnit cu președintele turc pe marginea NATO și, într-un mesaj comun pe rețelele de socializare publicat joi dimineață, i-au mulțumit lui Erdogan pentru "primirea călduroasă la Ankara'" și au subliniat că "Uniunea Europeană (UE) și Turcia sunt parteneri strategici și suntem dedicați consolidării relației noastre".

"Într-o lume din ce în ce mai complexă, parteneriatul nostru este mai important ca oricând. Turcia a fost un partener important în abordarea crizelor din Orientul Mijlociu și în sprijinirea eforturilor de a obține o pace justă și durabilă în Ucraina", au adăugat liderii europeni.

În cele din urmă, ei au îndemnat ambele părți să "profite de acest nou impuls pentru a avansa către o soluție la problema Ciprului prin procesul sub egida de ONU".

În această săptămână, liderii NATO s-au întâlnit în capitala Turciei, unde au anunțat noi contracte pentru industria de apărare în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, într-o întâlnire marcată de atacuri asupra aliaților din partea președintelui american Donald Trump.