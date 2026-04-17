Trump: Iran şi SUA s-ar putea întâlni din nou în weekend

Preşedintele Donald Trump a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de sfârşit.

"Cred că avem o şansă", a spus Trump, referindu-se la un potenţial acord cu Iranul. "Şi dacă se va întâmpla asta, petrolul va scădea mult, preţurile vor scădea mult, inflaţia va scădea mult şi... mult mai important decât toate acestea, nu va mai exista un holocaust nuclear".

Preşedintele a spus că nu este sigur dacă armistiţiul de două săptămâni convenit cu Iranul săptămâna trecută va trebui prelungit dincolo de săptămâna viitoare şi a adăugat că Teheranul doreşte să încheie un acord. "Avem o relaţie foarte bună cu Iranul în acest moment, oricât de greu ar fi de crezut. Şi cred că este o combinaţie între aproximativ patru săptămâni de bombardamente şi un blocaj foarte puternic", a adăugat Trump.

La discuţiile de la sfârşitul săptămânii trecute, SUA au propus o suspendare pe o durată de 20 de ani a tuturor activităţilor nucleare ale Iranului - o aparentă concesie faţă de cererile de lungă durată privind o interdicţie permanentă. Teheranul a sugerat o suspendare de trei până la cinci ani, potrivit unor persoane familiarizate cu propunerile.

Washingtonul a insistat ca orice uraniu puternic îmbogăţit (HEU) să fie îndepărtat din Iran. Teheranul a cerut ridicarea sancţiunilor internaţionale împotriva sa.

Două surse iraniene au declarat că există semne ale unui compromis în privinţa stocului de HEU, Teheranul luând în considerare expedierea unei părţi, dar nu a întregului stoc, în afara ţării, lucru pe care îl exclusese anterior.

Armistiţiul din Liban a avut ca scop încetarea conflictului dintre Israel şi gruparea libaneză Hezbollah, aliniată Iranului, care a fost reaprins de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Trump a declarat că a purtat "discuţii excelente" cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele libanez Joseph Aoun şi că intenţionează să-i invite pe amândoi la Casa Albă pentru "discuţii semnificative".