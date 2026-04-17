Război în Iran, ziua 49. Armistiţiul de 10 zile între Liban şi Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopţii, iar preşedintele Donald Trump a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de sfârşit. Totodată, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că Iranul a acceptat să cedeze uraniul său îmbogăţit, una dintre cerinţele americane pentru un acord cu Teheranul.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 07:06
17.04.2026, 08:49

Prețul petrolului continuă să scadă

Prețul petrolului a scăzut vineri dimineață, în contextul perspectivelor pozitive de încheierea a conflictului din Orientul Mijlociu, început la finalul lunii februarie, după ce Israel și Liban au încheiat un armistițiu de zece zile.

Cotațiile petrolului au scăzut în tranzacțiile de vineri. Petrol Brent a ajuns la 98.05 dolari pe baril, diminuându-se cu 1.34 de dolari sau 1.35%. Țițeiul american West Texas Intermediate a suferit o contracție de 1.65 dolari (1.74%), ajungând la 93.40 dolari pe baril, după creșteri în sesiunea anterioară, informează Reuters.

Declinul vine după ce un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban a intrat în vigoare, iar președintele Donald Trump a declarat că SUA și Iranul ar putea începe discuții în weekend.

17.04.2026, 07:20

Liban acuză Israelul că a încălcat armistiţiul

Armata libaneză a acuzat vineri Israelul de comiterea unor "acte de agresiune" şi bombardamente, încălcând armistiţiul intrat în vigoare la miezul nopţii în ţară, în timp ce Hezbollah a anunţat, la rândul său, că a atacat soldaţi israelieni ca represalii, notează AFP.

Pe contul său de X, armata a menţionat "un anumit număr de încălcări ale acordului, fiind înregistrate mai multe acte de agresiune israeliene, fără a mai socoti bombardamentele sporadice care au lovit mai multe sate".

La rândul său, mişcarea pro-iraniană Hezbollah a anunţat că, drept represalii, a "bombardat o adunare de soldaţi israelieni în apropierea oraşului Khiam" din sudul Libanului. 

17.04.2026, 07:19

Trump minimalizează durata războiului cu Iranul

Preşedintele SUA Donald Trump a minimalizat durata războiului în curs cu Iranul, la un eveniment de campanie desfăşurat joi, comparând conflictul cu alte războaie ale SUA care au durat mai mult, relatează CNN.

El a sugerat că ar putea exista evoluţii iminente în Iran, spunând celor prezenţi să urmărească ce se va întâmpla "în următoarea săptămână sau cam aşa", în timp ce vorbea la un eveniment tip masă rotundă, cu tema "Fără taxe pe bacşişuri", desfăşurat joi, la Las Vegas.

"Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani", a spus Trump. "Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând", a adăugat el

Trump a lăudat, de asemenea, evoluţia economiei sub conducerea sa, chiar dacă preţurile benzinei în Las Vegas, unde a vorbit joi seară, sunt în jur de 5 dolari pe galon.

"Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim - o depăşim cu mult", a spus Trump. "În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele", a continuat preşedintele american.

17.04.2026, 07:17

Trump spune că s-ar putea duce chiar el la Islamabad

Donald Trump a declarat că dacă se va ajunge la un acord cu Iranul şi acesta va fi semnat la Islamabad, s-ar putea să participe la eveniment.

Trump a declarat că le-a cerut vicepreşedintelui SUA, JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio şi preşedintelui Comitetului şefilor de stat major, Dan Caine, să colaboreze cu Israelul şi Libanul pentru a obţine o pace durabilă.

Iranul a salutat încetarea focului în Liban, afirmând că aceasta face parte dintr-un acord încheiat cu Statele Unite şi mediat de Pakistan, au relatat mass-media iraniene, citând o declaraţie a unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

17.04.2026, 07:16

Trump: Iran şi SUA s-ar putea întâlni din nou în weekend

Preşedintele Donald Trump a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de sfârşit.

"Cred că avem o şansă", a spus Trump, referindu-se la un potenţial acord cu Iranul. "Şi dacă se va întâmpla asta, petrolul va scădea mult, preţurile vor scădea mult, inflaţia va scădea mult şi... mult mai important decât toate acestea, nu va mai exista un holocaust nuclear".

Preşedintele a spus că nu este sigur dacă armistiţiul de două săptămâni convenit cu Iranul săptămâna trecută va trebui prelungit dincolo de săptămâna viitoare şi a adăugat că Teheranul doreşte să încheie un acord. "Avem o relaţie foarte bună cu Iranul în acest moment, oricât de greu ar fi de crezut. Şi cred că este o combinaţie între aproximativ patru săptămâni de bombardamente şi un blocaj foarte puternic", a adăugat Trump.

La discuţiile de la sfârşitul săptămânii trecute, SUA au propus o suspendare pe o durată de 20 de ani a tuturor activităţilor nucleare ale Iranului - o aparentă concesie faţă de cererile de lungă durată privind o interdicţie permanentă. Teheranul a sugerat o suspendare de trei până la cinci ani, potrivit unor persoane familiarizate cu propunerile.

Washingtonul a insistat ca orice uraniu puternic îmbogăţit (HEU) să fie îndepărtat din Iran. Teheranul a cerut ridicarea sancţiunilor internaţionale împotriva sa.

Două surse iraniene au declarat că există semne ale unui compromis în privinţa stocului de HEU, Teheranul luând în considerare expedierea unei părţi, dar nu a întregului stoc, în afara ţării, lucru pe care îl exclusese anterior.

Armistiţiul din Liban a avut ca scop încetarea conflictului dintre Israel şi gruparea libaneză Hezbollah, aliniată Iranului, care a fost reaprins de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Trump a declarat că a purtat "discuţii excelente" cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele libanez Joseph Aoun şi că intenţionează să-i invite pe amândoi la Casa Albă pentru "discuţii semnificative".

17.04.2026, 07:15

Focuri de armă în Beirut în semn de sărbătoare

Focuri de armă de sărbătoare au răsunat în unele părţi ale Beirutului imediat după miezul nopţii, ora la care armistiţiul urma să intre în vigoare. Timp de aproximativ o jumătate de oră, s-au auzit bubuiturile rachetelor care au fost, de asemenea, lansate în semn de sărbătoare.

17.04.2026, 07:15

Trump susţine că Iranul a acceptat să-şi predea uraniul îmbogăţit

Preşedintele Donald Trump a asigurat joi că Iranul a acceptat să cedeze uraniul său îmbogăţit, una dintre cerinţele americane pentru un acord cu Teheranul, şi a anunţat un armistiţiu pe frontul libanez al conflictului.

„Au acceptat să ne predea pudra nucleară”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor la Casa Albă, folosind termenul pe care îl utilizează pentru a desemna stocurile de uraniu îmbogăţit, adăugând: „Există şanse foarte mari să ajungem la un acord”.

Republica Islamică nu a confirmat imediat această informaţie, în timp ce negocierile sunt încă în curs, sub egida Pakistanului, pentru a organiza o a doua rundă de negocieri, după eşecul primei runde de la Islamabad, în weekendul trecut, cu scopul de a pune capăt războiului în mod durabil.

17.04.2026, 07:13

Armistiţiul între Israel şi Liban a intrat în vigoare

Un armistiţiu de 10 zile între Liban şi Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopţii. Dacă încetarea focului din Liban deschide calea către un acord de pace mai amplu cu Iranul, ar fi o victorie semnificativă pentru administraţia Trump, care s-a străduit până acum să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, importantă din punct de vedere strategic, şi să blocheze calea Iranului către o armă nucleară.

