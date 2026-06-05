Femeia din Galaţi care s-a trezit în mijlocul nopţii cu o dronă rusească în casă a povestit pentru Observator cum a reuşit să se salveze după explozie. Şi mai ales, cât de greu i-a fost să îşi salveze din foc şi copilul de 14 ani. Au pierdut tot. Dar au rămas împreună printr-o minune. Minuni a făcut pentru ei şi soția lui Piero Ferrari, Romina Gingaşu. Impresionată de povestea lor, le-a dăruit un apartament.

Sunt momente greu de uitat. Greu de povestit. Greu de imaginat pentru cetăţenii unei ţări care nu se află în război. "M-am trezit direct se zgâlţâia blocul, vibra. Tavanul deja căzuse. Ardea, deci focul deja era când eu m-am ridicat din pat, când am sărit", a declarat doamna Angela. Când a căzut drona rusească peste blocul ei, în casa ei, Angela a crezut că e cutremur. Apoi a văzut flăcările. Şi a înţeles că nu poate să piardă totul.

După ce vor ieşi din spital, Angela şi fiul ei se vor întoarce într-o casă nouă

"Mă interesa copilul. Să deschid uşa, să am cale deschisă, copilul, vorbeam cu el îi spuneam doar atât: ieşi afară, ieşi afară şi vino spre mine. El spunea că nu pot. El s-a trezit direct în foc. Când a deschis uşa a dat direct în incendiu", a declarat doamna Angela. Cumva, a reuşit să sune la 112. Să-şi scoartă fiul. Şi, prin fum şi foc, să iasă pe scara blocului. "Când am sărit am întons mâna după telefon şi zic sun la 112. Şi mi-a luat ceva timp până am reuşit, nu nimeream tastele. Îmi tremura şi vocea, nici nu puteam să..deci nu, era rău, era rău. Îmi închipuiam cât de rău e, dar acum am înţeles şi pe pielea mea că e rău", a declarat doamna Angela.

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Doar că pericolul nu a trecut. "Noi ne-am aşezat acolo pe palier, jos pe scară. Am zis: asta e. Şi tavanul a mai căzut o dată. Atunci s-a propagat şi mai tare incendiul. Am început să cobor şi pompierii ne-au găsit coborând aşa, încet, încet pe scări, cum puteam noi", a declarat doamna Angela. Au fost duși la spitale diferite, iar din noaptea incendiului Angela nu și-a mai putut vedea fiul. Vorbesc zilnic, cu ajutorul unui telefon, recuperat dintre ruine. "Eu mă bucur că suntem bine, că putem vorbi cu oamenii, că copilul meu este sănătos. Asta mă bucură. Am reuşit să scăpăm de acolo şi restul o să vedem, le reparăm", a declarat doamna Angela.

După ce vor ieşi din spital, Angela şi fiul ei se vor întoarce într-o casă nouă. Romina Gingașu, soția miliardarului italian Piero Ferrari, le-a oferit un apartament. "Eu acum cinci minute am primit video cu locuinţa curată şi îi aşteaptă o casă nouă frumoasă. Doamna, evident nu vrea să mai stea la tejaul 10 din cauza traumei şi atunci am căutat pe alt nivel, intre doi şi trei sau unu. Din cauza traumei şi-au dorit să stea cât mai departe de acea zonă", a declarat Romina Gingaşu. Angela şi fiul ei de 14 ani sunt primele victime ale unei drone ruseşti care cade în România, de la începutul războiului din Ucraina. Şi ei, şi ceilalţi locatari afectaţi de incident, vor primi despăgubiri de până la 30.000 de lei şi de la Guvern.