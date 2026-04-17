Nicușor Dan participă astăzi la conferința pentru securizarea Ormuzului, organizată de Macron și Starmer

Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, care are loc în sistem videoconferinţă, la invitaţia preşedintelui Franţei Emmanuel Macron şi a premierului britanici Keir Starmer.

Agenda de vineri a preşedintelui consemnează, la ora 15.00 a României, "participarea în format videoconferinţă la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia Preşedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, şi a Prim-ministrului Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Keir Starmer".

Franţa va organiza o conferinţă cu Marea Britanie şi alte ţări pentru a crea o misiune multinaţională menită să restabilească navigaţia în strâmtoare, a anunţat luni preşedintele francez Emmanuel Macron.

"Această misiune strict defensivă, distinctă de părţile beligerante, va fi desfăşurată de îndată ce situaţia o va permite", a spus Macron.

Iniţiativa vizează stabilirea unor reguli pentru trecerea în siguranţă şi coordonarea navelor militare care să escorteze petrolierele, a precizat Starmer luni în parlament.

"Vreau să fiu foarte clar: este vorba despre protejarea transportului maritim şi susţinerea libertăţii de navigaţie odată ce conflictul se va încheia. Obiectivul nostru comun este un plan coordonat, independent şi multinaţional", a spus Starmer.

Ce a declarat Nicuşor Dan pe tema situaţiei din Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în 7 aprilie, despre implicarea României în deblocarea strâmtorii Ormuz, că a fost o discuţie la nivelul miniştrilor Apărării şi de Externe şi continuă discuţiile tehnice, el arătând că acţiunile statelor care fac parte din această coaliţie vor avea loc doar în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului şi nu este vorba despre a ne angrena în conflictul existent.

"Pentru moment, s-a constituit o coaliţie, să-i spunem, care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliţie. Pentru moment, a fost o discuţie la nivelul Miniştrilor Apărării, o discuţie la nivelul Miniştrilor de Externe. Continuă discuţiile tehnice", a răspuns şeful statului, întrebat despre implicarea României în deblocarea strâmtorii Ormuz.

Nicuşor Dan a menţionat că ceea ce e important este că "acţiunile pe care această coaliţie le va face, nu le va face decât în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului".

"Nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent. Deci suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre ţări îşi asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict şi doar de chestiuni tehnice", a subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai arătat că România are o experienţă, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parţial s-a desfăşurat şi pe mare, de deminare.

"Ştiţi că avem un program comun cu Bulgaria şi cu Turcia de deminare şi asta poate să fie interesant", a mai spus Nicuşor Dan.

O zi mai târziu, odată cu acordul dintre SUA şi Iran privind instaurarea unui armistiţiu, Nicuşor Dan afirma că este momentul ca toate angajamentele să fie respectate pentru a facilita negocierile diplomatice şi găsirea unei soluţii durabile, care să aducă stabilitate şi securitate în regiune, inclusiv siguranţa navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz.

"România se află în contact cu partenerii săi şi este pregătită să sprijine eforturile în curs", a explicat preşedintele.

