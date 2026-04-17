FMI avertizează Europa: Reducerea taxelor la combustibili este o greșeală costisitoare

FMI recomandă guvernelor europene să nu reducă accizele pe combustibili, în încercarea de a compensa scumpirile generate de războiul din Orientul Mijlociu, pe motiv că o astfel de măsură este ineficientă pe termen lung și încurajează de fapt și mai mult consumul. În România, guvernul a redus acciza la motorină cu 30 de bani/l.

Deși decidenții politici ar putea fi tentați să limiteze creșterea prețurilor prin plafonări sau reduceri de taxe la combustibili, FMI a declarat într-un briefing vizând Europa că "acestea măsuri nu sunt unele înțelepte".

FMI: Reducerea taxelor la combustibili încurajează mai mult consumul

Într-o analiză publicată vineri, instituția financiară internațională precizează că un sprijin larg avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu venituri mai mari, care tind să consume mai multă energie. FMI și-a bazat evaluarea pe lecțiile trase din criza energetică declanșată de invazia rusească în Ucraina. Fondul a îndemnat guvernele să nu repete ceea ce a descris drept "greșeli costisitoare".

"Măsurile de sprijin largi și fără un sfârșit clar sunt greu de inversat și ar trebui evitate", a recomandat FMI.

FMI a adăugat că astfel de politici slăbesc, de asemenea, stimulentele pentru gospodării și întreprinderi de a-și reduce consumul sau a investi în alternative și eficiența energetică.

Guvernele europene, cheltuieli de 2,5% din PIB pentru ajutor energetic în timpul crizei din 2022

Conform datelor FMI, guvernele europene au cheltuit în medie 2,5% din produsul intern brut (PIB) pe pachete de ajutor energetic în timpul crizei din 2022, declanșate de războiul din Ucraina. Mai mult de două treimi din aceste cheltuieli de sprijin nu au fost unele țintite, a subliniat FMI. Analiza Fondului arată că doar 0,9% din PIB ar fi fost suficient pentru a compensa complet creșterea costurilor energiei pentru cele mai sărace 40% din gospodării.

În Germania, cea mai mare economie a Europei, coaliția guvernamentală a propus reducerea taxelor la motorină și benzină, inclusiv TVA, cu aproximativ 0,17 euro pe litru, pentru o perioadă limitată de două luni, ca răspuns la cea mai recentă criză a aprovizionării cu energie creată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Conform unei propuneri, taxele reduse s-ar aplica de la 1 mai până la 30 iunie. Parlamentul de la Berlin analizează în prezent planul, iar aprobarea ar putea veni săptămâna viitoare.

Denisa Vladislav

