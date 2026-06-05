În timp ce prețul mobilierului nou a crescut constant în ultimii ani, tot mai mulți români aleg o soluție care până nu demult părea demodată: repară în loc să cumpere. Canapele retapițate, scaunele recondiționate sau dulapurile vechi readuse la viață costă mai puțin decât variantele noi. Iar meșterii care încă mai practică aceste meserii spun că au agenda de programări plină ochi.

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În 2026, cea mai bună mobilă e cea pe care o avem deja.

Bugetele s-au restrâns, mobilierul de calitate e tot mai scump, iar soluţia... e una veche. Recondiţionarea.

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"Aici avem un colţar, care e exfoliat şi toată lumea îl aduce pentru aşa ceva, pentru reparaţii, tabureţi rotunzi, aici o canapea la care îi vine schimbată stofa, acolo avem scaune de bucătărie care vin refăcute în totalitate", explică tapiţerul Ioan Puşcaş.

În atelierul său, Ioan Pușcaș lucrează mai mult ca niciodată. Are 25 de ani de experiență și, atunci când nu construiește piese noi de mobilier, își pune măiestria în slujba celor vechi.

Avantajele recondiţionării mobilei vechi

"Se poate recondiţiona absolut orice, nu se pune problema. Ai un avantaj. În sensul că nu mai dai un preţ întreg, dai poate undeva la jumătate din preţ şi contează foarte mult, mai ales în perioada asta de criză când marea majoritate a oamenilor o duc tot mai rău, nu au bani, recurg la varianta asta", a mai explicat Ioan Puşcaş.

Recondiţionarea unei canapele costă între 1.000 şi 3.000 de lei, dacă vorbim despre un colţar, iar un fotoliu poate fi refăcut cu până la 500 de lei.

"Am adus nişte fotolii vechi […] pentru retapiţat în piele pentru că ramele şi lemnul nu merită stricate, e păcat de el", a spus Marius Marinca, client.

Ce sfaturi ne dau designerii de interior

Designerii de interior spun că multe dintre piesele vechi au un avantaj pe care mobilierul produs în serie nu îl poate oferi: pot deveni obiecte unicat, adaptate perfect gustului și locuinței proprietarului.

"Este o provocare tot timpul când se doreşte integrarea unei piese deja existente. Este mai dificil decât un proiect nou. [...] Putem găsi un material ce se pretează amenajării respective. Putem pune, de exemplu, o stofă în spatele unei biblioteci sau a unei vitrine, se poate da un aer foarte modern sau interesant", explică designerul de interior Raluca Ciutureanu.

Dar în spatele acestui val de recondiționări apare o altă realitate: deși comenzile cresc de la an la an, meseriașii sunt tot mai puțini. Tapițerii, restauratorii de mobilier sau tâmplarii tind să dispară. Trendul recondiţionării se vede în tot ce ţine de amenajările interioare. Gresia şi faianţa pot fi vopsite, în loc să fie înlocuite cu totul, iar mobila de bucătărie poate avea aspect mai modern şi dacă schimbi doar uşile.