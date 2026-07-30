Artistul care a definit sunetul heavy metal revine cu primul album solo din ultimii 21 de ani

La peste 20 de ani de la apariția albumului "Fused", Tony Iommi, chitaristul trupei Black Sabbath, revine cu un nou material discografic, intitulat "From the Dark". Albumul a fost realizat împreună cu solistul norvegian de metal Jørn Lande și coprodus de Iommi alături de colaboratorul său de lungă durată, Mike Exeter. Brian May, chitaristul formației Queen, apare ca invitat pe piesa „Death Wake”, unde interpretează un solo. "From the Dark" urmează să fie lansat pe 23 octombrie, prin casa de discuri BMG, potrivit News.ro.

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"Este un album pe care ne-a făcut mare plăcere să-l realizăm", a declarat Iommi într-un comunicat. "Nu încercăm să demonstrăm nimic". Odată cu acest anunţ, chitaristul a acordat şi un interviu revistei Rolling Stone despre album, precum şi despre viaţa fără Ozzy Osbourne.

"A fost într-adevăr ciudat", a spus el. "Încă nu-mi vine să cred că s-a dus, pentru că, atunci când mă uit pe YouTube sau pe alte platforme, găsesc mereu ceva legat de Ozzy şi îl văd iar şi iar. E aproape ca şi cum ar fi încă aici. E cu adevărat ciudat. Doar că ţineam legătura atât de des. Asta îmi lipseşte".

Iommi a prezentat videoclipul piesei "World Alone" şi a dezvăluit detalii despre album în cadrul unui eveniment special organizat în oraşul său natal, Birmingham, miercuri, unde a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri alături de comediantul de stand-up Frank Skinner.

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Noile piese prezintă sunetul caracteristic al lui Iommi, cu acordaj coborât, pe care acesta l-a inovat în perioada de început a formaţiei Sabbath, în anii 1960. S-a spus pe larg că el a fost pionierul acestei abordări deoarece şi-a tăiat vârfurile degetelor într-un accident de muncă, deşi el a contestat această afirmaţie într-un interviu acordat revistei Classic Rock în 2016.