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Un bar care a promis bere gratis în ziua morții lui Donald Trump își pierde licența pentru alcool

Un bar care a promis bere gratis în ziua morții lui Donald Trump își pierde licența pentru alcool Un bar care a promis bere gratis în ziua morții lui Donald Trump își pierde licența pentru alcool - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 15:21 | Modificat la 29.07.2026, 15:31

Un bar din statul american Wisconsin care a promis că va oferi bere gratis clienţilor săi în ziua în care preşedintele american Donald Trump va muri îşi va pierde licenţa pentru băuturi alcoolice, a relatat marţi Fox News Digital, informează EFE.

Departamentul de Venituri din Wisconsin a informat Minocqua Brewing Company, care are două localuri în stat, că licenţa sa va fi revocată începând cu 4 august pentru transportul de bere la doză din Illinois fără permisele corespunzătoare, potrivit Agerpres.

Pe 22 ianuarie, compania a sugerat într-o postare pe Facebook că va oferi o promoţie de "bere gratis toată ziua" la moartea lui Trump, deşi nu a menţionat explicit numele preşedintelui.

În urma tentativei de asasinat eşuate împotriva lui Trump în timpul Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă din aprilie, berăria a postat: "Ei bine, aproape am reuşit să avem #zideberegratis".

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Minocqua Brewing Company este deţinută de activistul de stânga Kirk Bangstad, care a promis că va "lupta cu unghiile şi cu dinţii" pentru a-şi menţine afacerea deschisă.

"Vor trebui să mă scoată cu forţa din barurile mele înainte să încetez să le mai vând bere progresiştilor însetaţi care vin să ne viziteze", a scris Bangstad într-un comunicat în care le-a cerut totodată clienţilor săi să contribuie la un fond pentru a acoperi costurile legale rezultate din revocarea licenţei.

Redactia Observator
Redactia Observator
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