Spania, sub asediul flăcărilor: oamenii din regiunea Madrid s-au întors acasă și au găsit casele făcute scrum

Echipa Observator a ajuns astăzi în regiunea Madrid, acolo unde mii de spanioli fug din calea incendiilor. Colegul nostru, Cristi Popovici, a vorbit cu localnicii.

Cristi Popovici, reporter Observator: Sunt în Pelayos de la Presa, așa se numește această localitate aflată în regiunea Madrid, la 60 de kilometri departare de capitala Spaniei, iar în acest loc, zeci de ambarcațiuni au fost distruse de acest incendiu uriaș.

Multe dintre ele au rămas scheletele metalice. Vedeți, plasticul s-a topit, motoarele au fost distruse de temperaturile uriașe, iar întreaga zonă este înconjurată de copaci carbonizați și vegetație făcută scrum. Acesta era locul în care proprietarii caselor din jur își lăsau bărcile pe uscat, este un lac foarte mare aici în apropiere, înconjurat de pădure, pădure care a ars, iar în câteva minute flăcările au ajuns și aici și au distrus tot ce au întâlnit în cale.

Multe dintre aceste ambarcațiuni nu mai pot fi recuperate, iar pagubele se ridică la sute de mii de euro.

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Nu doar bărcile au ars, în această zonă am filmat și case distruse, ați văzut în materialul anterior, mici afaceri de familie, mașini și mii de hectare de pădure. Incendiul a înaintat cu o viteză uriașă, alimentat de vegetația uscată, temperaturile extreme și rafalele puternice de vânt.

În multe cazuri, oamenii au avut doar câteva minute la dispoziție să-și ia documentele și să plece din calea flăcărilor. Acum, cei evacuați încep să se întoarcă acasă și să vadă ce mai poate fi salvat. Pentru mulți însă, în locul bunurilor strânse de o viață au rămas doar cenușa și fierul contorsionat de căldură. Incendiul este acum sub control în această regiune, dar pompierii rămân mobilizați, sunt încă focare care pot fi reaprinse.

Autoritățile privesc o îngrijorare spre următoarele zile, pentru că de astăzi a început un nou val de caniculă. Sunt temperaturi de peste 40 grade Celsius anunțate în zilele următoare, astăzi sunt 39 de grade, spre exemplu. Nu doar aici, ci în multe regiuni ale Spaniei, iar riscul ca incendiile să revină rămâne unul foarte ridicat.