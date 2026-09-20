Haos în Rusia în ultima zi a alegerilor parlamentare, după un atac fără precedent al Kievului. Dronele au distrus o rafinărie, au provocat incendii şi moartea a trei persoane la Moscova. Primarul capitalei ruse a acuzat Ucraina că se amestecă în procesul electroral.

1.600 de drone au lansat ucrainenii către Rusia, iar aproape o treime dintre ele au vizat Moscova. Rafinăria care furnizează 40% din carburanţii oraşului şi mai multe depozite au fost incendiate. Nici blocurile de locuinţe nu au scăpat.

"Făcusem, la propriu, 20 de pași de la intrare când a avut loc o explozie. Bucăţi de sticlă au zburat în toate direcţiile, iar oamenii au început să țipe și să strige. M-am întors și am văzut că ușile de la intrare fuseseră deja aruncate în aer; erau dărâmături peste tot", a povestit un martor.

Din cauza dronelor, 400 de zboruri au fost amânate sau suspendate pe aeroporturile din Moscova. Atacul a venit în a treia zi de vot pentru noul Parlament, scrutin la care au putut participa doar partidul lui Putin, Rusia Unită, şi alte patru formaţiuni care vor continuarea conflictului - Partidul Comunist, naţionaliştii din LDPR, conservatorii din "Rusia Justă" şi liberalii din Partidul "Oamenii Noi". Din exil, opoziţia a îndemnat oamenii să voteze împotriva lui Putin la aceeaşi oră, duminică la prânz.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Speraţi la vreo schimbare?

Alegător: Schimbări în rezultatele alegerilor? Din păcate, nu, pentru că totul a fost decis cu mult timp în urmă.

La Berlin, zeci de oameni au protestat în faţa amabsadei ruse. Iar tinerii aflaţi la studii în Germania au transmis un mesaj de sfidare.

"Este important să votez aici și să arăt că protestez. Mulți ruși, din multe oraşe, care locuiesc aici sau în altă parte în Europa, se opun lui Putin și războiului", a declarat un student rus.

Înaintea votului, numărul ruşilor plecaţi în exil a crescut brusc. Mii de bărbaţi au părăsit ţara de teamă că va urma o mare mobilizare imediat după scrutin.

Posibilitatea mobilizării sperie şi ţările NATO. Estonia este gata să închidă graniţa cu Rusia dacă Putin cheamă sute de mii de bărbaţi în armată.