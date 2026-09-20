Alegeri în Germania. Lovitură pentru Merz: AfD, aproape să mai câștige un land. Die Linke conduce la Berlin

Un nou test pentru scena politică din Germania: partidele aflate la extreme au obținut rezultate importante în două scrutine regionale desfășurate duminică. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD este creditată cu primul loc în sondajele de la ieșirea de la urne, în timp ce la Berlin, Die Linke conduce clasamentul. Rezultatele nu înseamnă însă automat și preluarea puterii, întrucât formarea majorităților depinde de negocierile dintre partide.

Partidul german de extremă-dreapta AfD era creditat cu cele mai multe voturi la scrutinul de duminică din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară din nord-estul ţării, conform sondajelor de la ieşirea de la urne, relatează Reuters, care precizează că este, totuşi, puţin probabil ca această formaţiune să ajungă la guvernare, întrucât celelalte partide exclud orice colaborare cu ea, scrie Agerpres.

Sondajul realizat pentru postul public de televiziune ARD a indicat un scor de 37% pentru AfD şi de 35,5% pentru social-democraţii (SPD) aflaţi la guvernare.

Partidul CDU (creştin-democrat), al cancelarului Friedrich Merz, a înregistrat o scădere drastică, ajungând la 5,5% din voturi, cel mai slab rezultat obţinut vreodată într-un scrutin regional de după 1949.

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Având în vedere pragul electoral de 5%, este încă incert dacă partidul va reuşi să obţină mandate în parlamentul landului.

Extrema stângă, în frunte la scrutinul regional din Berlin

Partidul de extremă-stânga Die Linke era creditat cu cele mai multe voturi la alegerile regionale desfăşurate duminică în Berlin, conform sondajelor la ieşirea de la urne, relatează Reuters, care precizează că formaţiunea ar avea nevoie, totuşi, de parteneri pentru a prelua conducerea primăriei capitalei Germaniei, în premieră de la reunificarea din 1990.

Un sondaj realizat pentru postul public de televiziune ARD a indicat un scor de 24,5% pentru partidul Stânga, în timp ce formaţiunea conservatoare aflată la guvernare, CDU, condusă de cancelarul Friedrich Merz, a obţinut 20%.

Partidul de extremă-dreapta AfD (Alternativa pentru Germania) a înregistrat 16%, conform aceluiaşi exit-poll.