Dacă în designul interior contrastele și culorile aprinse țin de opțiune și bun gust, în natură, contrastele termice extreme devin o problemă obligatorie de adaptare. Trecem de la nuanțele din sufragerie la cele din farfurie, pentru că vremea extremă rescrie regulile în cel mai important domeniu: cel alimentar. Canicula nu se oprește la porțile fermelor. Temperaturile tot mai ridicate schimbă inclusiv alimentele pe care le punem pe masă. Unele fructe se coc mai repede, strugurii acumulează mai mult zahăr, iar căldura afectează cerealele și producția de lapte. Specialiștii spun că, dacă perioadele de temperaturi extreme vor deveni tot mai frecvente, agricultura va trebui să se adapteze, iar meniul nostru s-ar putea schimba odată cu clima.

Dacă gustam din ea nu a ajuns la cantitatea de zahăr necesară. Aici am avut și temperaturi de 50,6 de grade. Nu numai termometrele au arătat cât de cald e. Şi alimentele au simţit temperaturile extreme.

"Strugurele pare copt, mai ales la strugurii de culoare neagră roşie, dar el este acrişor, nu a ajuns la maturitatea deplină. Planta nu mai are puterea necesară pentru că ea nu ajunge la gustul pe care l-am dorit noi", spune Ion Păunel, legumicultor.

Legumele trec prin același stres termic

Salata poate deveni amară, iar roșiile simt arșița în felul lor.

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"Nu mai are calitate, aspect, culoare, formă. S-au modificat toate plantele şi aspectul şi culoare. S-a înnegrit toată capia, totul este pătat, vinetele, toate produsele sunt afectate", menţionează Ioana Ionescu, cultivator.

Specialiștii ne recomandă să le consumăm proaspete și să fim atenți la culoarea lor, dar și la modul în care sunt păstrate.

"Îşi pierd şi din nutrienţi, minerale şi din valorea lor nutritivă. Nu o să mai luăm 100% din nutirenţii necesari, procentul scade", explică Mihaela Gabriela Jilcu, nutriţionist.

Căldura dă bătăi de cap și animalelor

Când temperaturile cresc foarte mult, vacile mănâncă mai puțin și produc mai puțin lapte. Stresul termic le reduce pofta de mâncare și le afectează și organismul. Practic, căldura înseamnă producție mai mică și costuri mai mari pentru fermieri.

Şi compoziția laptelui se schimbă, influențând inclusiv gustul și mirosul. Începe să se acrească și, în cele din urmă, se brânzește. Iar cazul bovinelor crescute pentru carne, căldura poate însemna și mai puține kilograme la final.

"Producem o cantitate mult mai puţină de carne şi automat costuri mult mai mari. Cea mai gravă consecinţă ar fi acea de a reduce efectivul de animale şi de a intra în stocul de furaje pregătite pentru iarnă", spune Bianca Bărbulescu, reprezentant firmă.

La polul opus, unele culturi au profitat de temperaturile ridicate. Potrivit unui studiu, în Marea Britanie, strugurii, vinetele, pepenii, ardeii și cartofii dulci s-au dezvoltat mai bine și mai repede.